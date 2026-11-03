Українці зробили те, що Tesla обіцяла роками: власний Roadster на 1020 сил

Проєкт підготували до виставки SEMA у США, повідомляє Autogeek. За зовнішність відповідав український дизайнер Богдан Головатюк, а інженерну частину повністю переробив Олександр Чумаченко. За основу взяли Tesla Model S Plaid 2022 року, однак від серійної машини у фінальному образі залишилося небагато.

Історія почалася у США, а закінчили машину українці

Проєкт CyberHooligan спочатку розпочав американський блогер Давид Андрєєв, який має велику аудиторію в соцмережах. Ідея була амбітною: перетворити Tesla на щось середнє між суперкаром, шоукаром і автомобілем із відеогри.

Однак робота зупинилася, після чого приблизно пів року тому проєкт разом із його соціальними мережами викупила українська команда TSK.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За словами авторів, на завершення машини знадобилося лише близько двох місяців. При цьому команда вже мала досвід зі складними Tesla-проєктами, зокрема відновленням Model S та створенням незвичних кастомних кузовів.

Цікаво, що сама ідея зробити власний "Roadster" на базі Tesla не нова. Auto24 ще у 2024 році писав про CyberRoadster, створений із розбитої Tesla Model 3 Performance. Тоді ентузіасти фактично випередили саму Tesla, яка роками переносила запуск серійного Roadster.

Дизайн малювали олівцем, а не генерували через AI

Одна з головних ідей CyberHooligan - принципова відмова від генеративного дизайну.

Команда пробувала залучати AI-інструменти для пошуку форми кузова, але жоден із запропонованих варіантів не влаштував авторів. У результаті Богдан Головатюк повернувся до класичного підходу і вручну промальовував основні лінії машини олівцем.

Джерелом натхнення стала стилістика Gran Turismo 6. Сам автомобіль справді виглядає так, ніби його щойно перенесли з віртуального треку у реальний павільйон SEMA.

Переднє крило та стійка кузова стали однією деталлю

Одним із найцікавіших елементів кузова стала конструкція передньої частини, де крило та стійка A візуально й конструктивно об'єднані в один елемент.

Це дозволило отримати дуже незвичний силует без традиційного поділу кузовних панелей.

Окремо створили трискладові колісні диски з глибокою геометрією. На них встановили аеродинамічні ковпаки, надруковані на 3D-принтері. Кріпляться вони центральною гайкою.

Задню частину навмисно залишили майже відкритою

Ззаду CyberHooligan більше нагадує прототип для перегонів або концепт-кар, ніж перероблену серійну Tesla.

Частину силових елементів, підвіску, високовольтну систему та систему охолодження залишили відкритими, перетворивши технічну начинку на частину дизайну.

Такий "скелетон"-підхід добре вписується в кіберпанк-стилістику і водночас дає змогу побачити, наскільки серйозно переробили серійну Model S.

Пневмопідвіску розгорнули горизонтально

Найцікавіші зміни приховані саме в технічній частині.

Для CyberHooligan повністю переробили задню підвіску. Пневмоамортизатори розташували горизонтально, що дозволило прибрати традиційні "стакани" над колесами.

Завдяки цьому задні колеса вдалося залишити практично відкритими, як у гоночних прототипів або болідів із відкритою архітектурою підвіски.

Також довелося перенести систему охолодження з передньої частини автомобіля назад, змінити кріплення агрегатів та переробити силову структуру задньої частини кузова.

1020 сил залишилися від Model S Plaid

При цьому сама силова установка залишилася знайомою - три електромотори від Tesla Model S Plaid із сумарною потужністю 1020 к.с.

Серійна Model S Plaid і без того є одним із найшвидших чотиридверних автомобілів у світі. CyberHooligan став легшим і отримав іншу компоновку, тому автори заявляють розгін до 100 км/год менш ніж за дві секунди.

Для порівняння, серійна Tesla Model S Plaid має офіційно заявлений розгін 0-60 миль/год приблизно за 1,99 секунди за спеціальних умов.

Auto24 нещодавно писав про Model S Plaid, яка потрапила у важку аварію на автобані на швидкості близько 286 км/год. Цей випадок ще раз показав, наскільки серйозні швидкості здатна розвивати силова установка Plaid.

Ззаду встановили шини шириною 325 мм

Щоб реалізувати потенціал трьох електромоторів, машину взули у дуже широку задню гуму.

Ззаду використано шини шириною 325 мм на 20-дюймових колесах. Додатково встановили легкий кастомний спойлер, виготовлений у Каліфорнії.

Усе це має допомогти стабільності та зачепу, хоча CyberHooligan створювали насамперед як шоукар, а не сертифікований трековий автомобіль.

Лазерні двірники, SpaceX і "Назад у майбутнє"

Автомобіль наповнений дрібними деталями та відсилками до Tesla, Ілона Маска і попкультури.

Спереду встановили стилізовані "лазерні двірники" - жартівливе нагадування про технологічні ідеї, які Tesla свого часу патентувала, але так і не реалізувала у серійних автомобілях.

За лобовим склом розміщені дисплеї з датами, що відсилають до фільму "Назад у майбутнє".

За сидінням водія встановили вогнемет Boring Company, а поруч - балон зі стисненим газом із логотипом SpaceX. Останній є прямою алюзією на новий Tesla Roadster, для якого компанія розробила версію з газовими прискорювачами.

І тут українці дуже влучно пожартували над Tesla Roadster

Найцікавіше, що CyberHooligan з'явився саме тоді, коли справжній Tesla Roadster другого покоління нарешті почав перетворюватися з багаторічної обіцянки на реальний автомобіль.

У жовтні Tesla показала прототип Roadster із газовими соплами SpaceX, який під час демонстрації виконував короткі стрибки та повітряні маневри. Auto24 писав про презентацію нового Roadster, який у найекстремальнішій версії показав розгін до 100 км/год приблизно за 0,81 секунди.

При цьому серійне виробництво Roadster знову відкладено, тепер до 2028 року. Тому фраза авторів CyberHooligan про те, що вони "зробили Roadster раніше за Tesla", звучить не лише як жарт.

Auto24 ще у 2025 році окремо запитував, чи з'явиться Tesla Roadster взагалі, адже концепт уперше показали ще у 2017 році, а старт виробництва неодноразово переносили.

У салоні залишили частину серійної Tesla

Інтер'єр не стали повністю перебудовувати, тому в ньому можна впізнати серійний Model S Plaid.

Залишили штатні сидіння, але додали п'ятиточкові ремені безпеки. Також використано фірмове кермо-штурвал, алькантару та карбонові елементи.

У результаті салон виглядає менш радикально, ніж зовнішність, зате зберігає впізнавану архітектуру Plaid.

Продавати CyberHooligan не збираються

Попри ефектний вигляд і технічні характеристики, CyberHooligan не створювали як комерційний автомобіль.

Після SEMA машина має поїхати у своєрідне турне: її планують показувати у шоурумах і на міжнародних автомобільних виставках.

Тобто це швидше демонстрація можливостей української команди, ніж спроба створити серійного конкурента Tesla Roadster.

Але "український Roadster" уже існує

По суті CyberHooligan поєднав одразу кілька речей, які Tesla обіцяла для Roadster другого покоління: тримоторну силову установку, розгін менш ніж за дві секунди, незвичайну аеродинаміку та відсилки до SpaceX.

При цьому українці пішли власним шляхом і не намагалися копіювати майбутній Roadster. Вони залишили силову установку Plaid, повністю змінили кузов і підвіску та зробили з автомобіля радше кіберпанк-концепт, ніж класичний суперкар.

Іронія полягає в тому, що Tesla роками розповідала про Roadster як про майбутнє електричних суперкарів, а українська команда просто взяла серійний Plaid, два місяці роботи і довела власний проєкт до виставки SEMA.