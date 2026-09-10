Улюблений кросовер українців стане "гарячим": Hyundai готує 350-сильний Tucson N

Корейський автовиробник готує справжній сюрприз для фанатів швидких та практичних авто. Як пише Motor1 з посиланням на британське видання Auto Express, наступне покоління бестселера Hyundai Tucson отримає повноцінну "заряджену" версію N. Головна фішка новинки – потужна гібридна установка, яка змістить акцент з банальної економії на динаміку та драйв.

Для українського ринку, де звичайний Tucson стабільно тримається в топі продажів, поява такої версії виглядає дуже привабливо. Водій отримає динаміку спорткара у зручному кузові сімейного кросовера. При цьому гібридна складова дозволить не залишати всі гроші на АЗС, адже інженери обіцяють зберегти адекватну витрату пального, попри суттєвий приріст потужності.

Що буде під капотом

Точні характеристики поки тримають у секреті, але віцепрезидент N-підрозділу Hyundai Джун Парк підтвердив, що компанія не обмежується лише електромобілями і продовжує розвивати авто з двигунами внутрішнього згоряння. Очікується, що віддача нового Tucson N складе від 300 до 350 кінських сил.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для розуміння масштабів: новий гібридний флагман Palisade видає 320 "коней" завдяки 2,5-літровому мотору та двом електродвигунам. Оскільки наступна генерація Tucson стане більшою за розмірами, під капотом з'явиться достатньо місця для розміщення подібної продуктивної гібридної системи.

Головні конкуренти та фішки

Якщо проект вийде на конвеєр, головним суперником корейської новинки стане Toyota RAV4 GR Sport. Японський плагін-гібрид вже зараз пропонує 320 кінських сил.

Щоб обійти конкурента, Hyundai планує зробити свій кросовер легшим та маневренішим. Окрім потужного двигуна, версія N традиційно отримає переналаштовану адаптивну підвіску, посилені гальма та агресивніший дизайн кузова. Це перетворить звичайний сімейний SUV на автомобіль, який здатен дарувати реальні емоції за кермом.