В Австралії незабаром може статись бум вживаних електромобілів

Федеральний уряд Австралії стимулював ринок через оновлені пакети лізингу та звільнення від сплати податку на додаткові пільги для автомобілів із низьким або нульовим рівнем викидів, запроваджене у 2022 році, зазначає Drive. Поки продажі нових електромобілів демонструють зростання на 146%, країна наближається до буму на вторинному ринку.

За закінченням лізингових угод слідує збільшення пропозиції

Згідно зі звітом австралійського аукціонного сайту Pickles, на вторинний ринок починає виходити перша хвиля електромобілів, придбаних за урядовими лізинговими програмами із пільгою.

Генеральний менеджер Pickles з автомобільних рішень Брендон Грін зазначив у коментарі виданню Drive, що закінчення термінів перших лізингових договорів суттєво збільшить пропозицію відносно нових вживаних електромобілів. Надходження автомобілів на ринок відбуватиметься поетапно:

Приблизно третина лізингових машин продається після закінчення терміну оренди та замінюється на нові;

Ще третина клієнтів продовжує оренду на термін від шести місяців до двох років;

Решта третина викуповується лізингоодержувачами для власного користування ще на один-три роки перед подальшим продажем.

За даними Австралійської асоціації автомобільних дилерів, у першій половині 2026 року продажі вживаних електромобілів зросли на 54,6% у річному обчисленні. За перші шість місяців 2026 року нового власника знайшли 25 413 вживаних машин на електротязі. Поява великої кількості колишніх лізингових авто створює додатковий тиск на ціни у бік їх зниження та розширює вибір для покупців.

Доступність для покупців та стан акумуляторних батарей

Координатор політики та адвокації Австралійської асоціації транспортних засобів (AEVA) Кріс Джонс підкреслив, що поява нових бюджетних електромобілів за ціною від 30 тисяч доларів штовхає ціни на вживані машини лише вниз. Це дозволяє сім'ям із середнім та низьким рівнем доходів отримати доступ до сучасних технологій за мінімальну вартість.

Попри занепокоєння споживачів щодо деградації акумуляторів, експерти запевняють у надійності батарей колишніх лізингових авто: