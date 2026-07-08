Внаслідок російської атаки пошкоджено офіс дистриб’ютора Honda та дилерський центр

Унаслідок російської атаки в ніч проти 6 липня пошкоджено офісну будівлю «Прайд Мотор» — офіційного дистриб’ютора автомобілів і мотоциклів Honda в Україні. Про це повідомила пресслужба Honda Ukraine.

Пошкоджень також зазнав дилерський центр «Юме Авто Центр» у Вишневому Київської області.

До речі раніше були пошкоджені автосалони Porsche та Volvo у Києві

Дилерський центр тимчасово не працює

«Юме Авто Центр» буде зачинений на період проведення першочергових ремонтних і відновлювальних робіт.

У компанії розраховують відновити роботу найближчими днями. Точну дату відкриття повідомлять додатково після оцінювання пошкоджень і завершення необхідних робіт.

Інформації про пошкоджені автомобілі або техніку на території центру наразі немає.

Інші дилери Honda працюють

Пошкодження не зупинили роботу всієї мережі Honda в Україні. Продаж автомобілів і мотоциклів через інші офіційні дилерські центри продовжується у штатному режимі.

За даними офіційного сайту Honda, дилерська мережа марки в Україні налічує дев’ять автоцентрів. Тому клієнти можуть звертатися до інших дилерів щодо придбання техніки, консультацій та обслуговування.

Для власників автомобілів, які планували візит до «Юме Авто Центру», інформацію про перенесення запису або альтернативний сервіс мають надати представники дилерської мережі.

Також у тему ще раніше в Києві був зруйнований автосалон ZEEKR

Атака завдала значних руйнувань Вишневому

У ніч проти 6 липня Київ і Київська область зазнали масованої комбінованої атаки. Особливо значні пошкодження зафіксували у Вишневому, де постраждали житлові будинки, складські та комерційні об’єкти.

До переліку пошкоджених підприємств потрапили офіс дистриб’ютора Honda та будівля офіційного дилерського центру.

У Honda Ukraine висловили співчуття родинам загиблих і всім постраждалим унаслідок атаки.

Роботу мають відновити найближчим часом

Наразі йдеться про тимчасову зупинку роботи «Юме Авто Центру», а не про його закриття.

Після ліквідації першочергових наслідків і відновлення безпечних умов для працівників та відвідувачів дилерський центр планує повернутися до роботи.

Редакція Авто24 висловлює співчуття рідним загиблих у Вишневому і бажає якнайшвидшого одужання всім постраждалим.