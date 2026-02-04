Volkswagen готує новий пікап — і назвав його на честь птаха

Новий Volkswagen Tukan розробляється та виготовлятиметься на заводі компанії в Сан-Жозе-дус-Піньяйс, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops. Саме звідти з 2027 року пікап почне виходити на ринок, орієнтуючись передусім на країни Латинської Америки, але з потенціалом глобальної експансії.

Перший тизер показує компактні пропорції з відносно коротким вантажним відсіком, масивні пластикові накладки на арках коліс та характерні дуги, які візуально переходять у багажник на даху. Чорна задня стійка з написом Tukan, кутаста лінія і стилізовані задні двері формують образ утилітарного, але сучасного пікапа. У дизайні відчувається баланс між практичністю та емоцією, чого Volkswagen раніше не так активно демонстрував у цьому сегменті.

Canary Yellow — ставка на яскравість

Окремої уваги заслуговує один зі стартових кольорів — Canary Yellow. Volkswagen настільки пишається цим відтінком, що присвятив йому цілий блок у презентаційних матеріалах. За задумом дизайнерів, цей колір має підкреслити характер моделі та провести паралель із її “натхненником” у дикій природі.

Чому саме Tukan

Назва пікапа — це результат тривалого та багаторівневого відбору. Метою бренду було знайти коротке, сильне та універсальне ім’я, яке добре звучить різними мовами й легко запам’ятовується. У підсумку VW звернувся до символу, добре знайомого Південній Америці тукана — птаха з яскравим зовнішнім виглядом і впізнаваним силуетом.

Президент Volkswagen Brasil Сіро Поссобом пояснив вибір так: “Tukan символізує стратегічний поворот бренду в регіоні та підкреслює важливість Бразилії як інженерного й виробничого центру Volkswagen. Це не просто назва, а сигнал про нову фазу розвитку компанії на місцевому та глобальному рівнях”.

Частина великого плану

Volkswagen підтвердив, що Tukan — лише один із 21 нового продукту, який бренд планує запустити в Південній Америці до 2028 року. Це означає, що пікап стане важливим елементом стратегії, спрямованої на зміцнення позицій у сегменті доступних і практичних автомобілів для регіональних ринків.