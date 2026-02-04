Volkswagen готовит новый пикап — и назвал его в честь птицы

Новый Volkswagen Tukan разрабатывается и будет производиться на заводе компании в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Именно оттуда с 2027 года пикап начнет выходить на рынок, ориентируясь прежде всего на страны Латинской Америки, но с потенциалом глобальной экспансии.

Первый тизер показывает компактные пропорции с относительно коротким грузовым отсеком, массивные пластиковые накладки на арках колес и характерные дуги, которые визуально переходят в багажник на крыше. Черная задняя стойка с надписью Tukan, угловатая линия и стилизованные задние двери формируют образ утилитарного, но современного пикапа. В дизайне чувствуется баланс между практичностью и эмоцией, чего Volkswagen ранее не так активно демонстрировал в этом сегменте.

Canary Yellow — ставка на яркость

Отдельного внимания заслуживает один из стартовых цветов — Canary Yellow. Volkswagen настолько гордится этим оттенком, что посвятил ему целый блок в презентационных материалах. По замыслу дизайнеров, этот цвет должен подчеркнуть характер модели и провести параллель с ее “вдохновителем” в дикой природе.

Почему именно Tukan

Название пикапа — это результат длительного и многоуровневого отбора. Целью бренда было найти короткое, сильное и универсальное имя, которое хорошо звучит на разных языках и легко запоминается. В итоге VW обратился к символу, хорошо знакомого Южной Америке тукана — птицы с ярким внешним видом и узнаваемым силуэтом.

Президент Volkswagen Brasil Сиро Поссобом объяснил выбор так: “Tukan символизирует стратегический поворот бренда в регионе и подчеркивает важность Бразилии как инженерного и производственного центра Volkswagen. Это не просто название, а сигнал о новой фазе развития компании на местном и глобальном уровнях”.

Часть большого плана

Volkswagen подтвердил, что Tukan — лишь один из 21 нового продукта, который бренд планирует запустить в Южной Америке до 2028 года. Это означает, что пикап станет важным элементом стратегии, направленной на укрепление позиций в сегменте доступных и практичных автомобилей для региональных рынков.