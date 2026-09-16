Volkswagen показав свій найпотужніший хетчбек – задньопривідний ID.3 GTI на 326 "коней"

Як зазначає виробник, новинка дебютувала у 50-й рік історії Volkswagen GTI. Компанія позиціонує ID.3 GTI не лише як спортивну модель, а й як автомобіль для щоденного використання із запасом ходу до 601 кілометра.

Volkswagen ID.3 GTI став найпотужнішим серійним GTI

Електричний ID.3 GTI оснащений електромотором, інтегрованим у задню вісь. Його потужність становить 240 кВт (326 к.с.), а максимальний крутний момент сягає 545 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 200 км/год.

Стандартна система Launch Control дозволяє максимально ефективно використовувати тягові можливості електромотора під час старту. Серед стандартного оснащення також заявлені адаптивна спортивна підвіска DCC, прогресивне кермове управління та спеціальний режим GTI.

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Батарея Volkswagen ID.3 GTI має ємність 79 кВт-год

Електромотор живиться від літій-іонної батареї із корисною ємністю 79 кВт-год, яка забезпечує діапазон на одному заряді у понад 600 кілометрів за циклом WLTP. Під час заряджання постійним струмом ID.3 GTI може приймати потужність до 183 кВт, тобто з 10 до 80% акумулятор можна зарядити приблизно за 29 хвилин.

ID.3 GTI отримав характерні риси від інших GTI

Дизайн електричного GTI побудований на базі нового ID.3 Neo, але автомобіль отримав низку характерних для спортивної версії елементів. Спереду встановлені матричні фари IQ.LIGHT LED та світлова смуга з підсвіченим логотипом Volkswagen. Над нею розташована червона горизонтальна смуга, яка є одним із головних елементів стилю GTI ще з першого Golf GTI 1976 року.

У нижній частині бампера встановлена глянцево-чорна решітка з характерним для GTI шестикутним малюнком. По краях бампера розташовані вертикальні червоні елементи, а передній спліттер виконаний у спортивному стилі.

Профіль автомобіля відрізняється стандартними 20-дюймовими легкосплавними дисками Wörthersee від меншого ID. Polo GTI. Назва є відсилкою до відомої зустрічі шанувальників моделей GTI в австрійському Вьортерзеє. Чорні елементи кузова, зокрема корпуси дзеркал і бічні пороги, доповнюють спортивний образ. На відміну від попереднього ID.3 GTX, у GTI дах, задній спойлер і кришка багажника пофарбовані в колір кузова.

Класичний колір Tornado Red повернувся до GTI

Для Volkswagen ID.3 GTI запропонують п'ять кольорів кузова: Tornado Red, Moonstone Grey, Scale Silver, Grenadilla Black, Glacier White. Окремо Volkswagen підкреслює історичне значення червного Tornado Red. Колір із кодом LY3D використовувався для оновленої версії першого покоління Golf GTI та став одним із найбільш впізнаваних відтінків в історії моделей GTI.

Салон ID.3 GTI отримав спортивні сидіння та тартан

Інтер'єр електричного GTI виконаний переважно у чорному кольорі з червоними акцентами. На передній панелі проходить тонка червона смуга, а кермо отримало червону позначку положення на 12-й годині. Спортивні сидіння мають малюнок Superclark, який є сучасною інтерпретацією картатої оббивки, що використовувалася на сидіннях першого Golf GTI у 1976 році.

Перед водієм встановлений новий Digital Cockpit, а по центру передньої панелі розташований 12,9-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи Innovision. Серед опцій будуть панорамний дах, спортивні сидіння з електричними регулюваннями, пам'яттю та функцією масажу, аудіосистема Harman Kardon потужністю 480 Вт та проєкційний дисплей із доповненою реальністю.

Новий режим GTI змінює налаштування електромобіля

На кермі ID.3 GTI розташована підсвічена кнопка GTI. Після її натискання активується спеціальний режим руху, який доповнює стандартні профілі Eco, Comfort, Sport та Individual. У цьому режимі електроніка переводить силову установку, прогресивне кермове управління та адаптивну підвіску DCC у найбільш спортивні налаштування. Тут же можна активувати Launch Control.

Змінюється і оформлення інтерфейсу: підсвічування салону переходить у червоний колір, а цифрова панель приладів отримує спеціальну графіку GTI. Виробник також передбачив звуковий супровід, який імітує роботу двигуна внутрішнього згоряння.

Volkswagen ID.3 GTI зберіг практичність звичайного електромобіля

Попри спортивну спрямованість, Volkswagen наголошує на повсякденній практичності моделі. ID.3 GTI зберігає просторий салон компактного електромобіля та поєднує спортивні налаштування із комфортом під час звичайної експлуатації. Для моделі також доступна функція vehicle-to-load (V2L). Через адаптер PowerSocket електромобіль може живити або заряджати зовнішні пристрої.

Серед додаткових систем допомоги водієві заявлені Park Assist Pro з функцією запам'ятовування та нове покоління Travel Assist. Останнє вперше для цієї системи може реагувати на сигнали світлофора: якщо автомобіль розпізнає червоне світло, він автоматично знижує швидкість і зупиняється.

Продажі Volkswagen ID.3 GTI стартують у 2027 році