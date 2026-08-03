Volkswagen незабаром представить новий електричний позашляховик ID. Aura T6 в Китаї: фото

Перші відомості про модель раніше з'явилися в базі Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, пише CarsNewsChina.

Дизайн кузова, габарити та аеродинаміка

Зовнішній вигляд ID. Aura T6 вирізняється наскрізною світлодіодною оптикою у стилі європейського ID. Cross, підсвіченим фірмовим логотипом та виразними рельєфними лініями капота. Габарити автомобіля становлять 4 811 мм у довжину, 1 879 мм у ширину та 1 648 мм у висоту при колісній базі 2 836 мм, а отже ID. Aura T6 подібний за розмірами до добре відомого в Україні VW ID.6.

Інженерам вдалося досягти низького коефіцієнта аеродинамічного опору, який складає 0,245. Покупці можуть вибирати між 19-дюймовими та 20-дюймовими колісними дисками, а колірна палітра кузова включає шість відтінків: First Snow White, Lark Grey, Distant Mountain Green, Sunset Purple, Galaxy Blue та Pearl White.

Цифровий інтер’єр та оснащення салону

Салон новинки доступний у трьох кольорових виконаннях: Cloud Shadow Grey, Velvet Light Beige та Honey Light Orange. Основою цифрової панелі став 10,25-дюймовий рідиннокристалічний екран, поряд з яким встановлено 15,6-дюймовий центральний дисплей мультимедіа та 25,8-дюймовий проєкційний екран з доповненою реальністю (AR-HUD). Працездатність цифрової системи забезпечує 4-нанометровий інтелектуальний чіп продуктивністю 20 TOPS, доповнений спеціалізованим модулем AI Agent.

Автомобіль підтримує бездротове оновлення програмного забезпечення, режим охорони Sentry, функцію дистанційного керування, понад 23 попередньо встановлені додатки та протоколи підключення CarPlay, HiCar і Carlink. У салоні встановлено двоколірне кермо, бездротову зарядку для смартфонів, аудіосистему Dolby Atmos з 18 динаміками, магнітні кріплення та спеціальні слоти для парасольок у дверях.

Пасажирське сидіння має 12-позиційне електрорегулювання, системи підігріву, вентиляції та 10-точковий масаж. Спинки передніх сидінь відкидаються на 170°, утворюючи єдину площину із заднім диваном. Для пасажирів заднього ряду передбачені відкидні столики та панорамний люк із механічними сонцезахисними шторками.

Силова установка та системи автономного водіння

Volkswagen ID. Aura T6 оснащений одним електродвигуном потужністю 170 кВт (231 к.с.) та літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю, ємність якої розсекретять пізніше. За інтелектуальне керування відповідає система від спільного підприємства Carizon, створеного Volkswagen та Horizon Robotics. Завдяки сенсору LiDAR та чіпу Horizon Robotics Journey 6H автомобіль підтримує функції навігації на автопілоті по шосе та міського асистента.

Стратегічний розворот Volkswagen у бік китайських цифрових технологій