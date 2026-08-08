Volkswagen Tiguan зі США подешевшав до чотирьох тисяч доларів

Згідно з графіком статистики американських аукціонів AutoAstat, у червні 2024 року середня вартість Volkswagen Tiguan становила близько 4880 доларів. У травні 2026 року показник знизився до 4044 доларів — на 158 доларів лише за останній місяць.

Отже, менш ніж за два роки середня ціна кросовера впала приблизно на 836 доларів, або на 17%. Якщо порівнювати з піковим значенням близько 5290 доларів у вересні 2024 року, падіння перевищує 1200 доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ціни знижуються нерівномірно

Графік показує, що Volkswagen Tiguan дешевшав не поступово. Наприкінці літа 2024 року його середня ціна зросла до 5,1–5,3 тисячі доларів, після чого почалося зниження.

У грудні 2024 року середня ставка опустилася приблизно до 4450 доларів. У травні 2025-го вона ненадовго повернулася до 5000 доларів, але вже восени знову пішла вниз.

На початку 2026 року Tiguan коштував близько 4,3–4,5 тисячі доларів. Травневі 4044 долари стали найнижчим показником на наведеному графіку.

Для порівняння, нещодавно Toyota RAV4 зі США також стала дешевшою, однак її середня аукціонна ціна залишається більш ніж удвічі вищою.

Чому Tiguan цікавий українцям

Volkswagen Tiguan другого покоління поєднує практичний кузов, просторий салон і добре знайому в Україні техніку. Американські версії 2018–2020 років зазвичай оснащені бензиновим турбомотором і автоматичною коробкою передач.

Попит на модель підтверджує й українська статистика. У червні 2026 року Volkswagen Tiguan став найпопулярнішим вживаним автомобілем, ввезеним з-за кордону.

Американський Tiguan відрізняється від європейської версії більшими габаритами та довшою колісною базою. Такий формат особливо привабливий для покупців, яким потрібен сімейний кросовер із містким другим рядом і великим багажником.

До речі, Volkswagen зберіг цей підхід і в новому поколінні: Авто24 вже розповідав, чим новий американський Tiguan відрізняється від європейського.

Низька ставка ще не означає дешеве авто в Україні

Середні 4044 долари — це лише ціна виграшу на аукціоні. До неї потрібно додати аукціонний збір, доставку територією США, морське перевезення, послуги посередника, розмитнення, сертифікацію та ремонт.

Підсумкова сума значною мірою залежить від характеру пошкоджень. Tiguan із легким ударом і цілими подушками безпеки може виявитися вигідним, тоді як машина з деформованими силовими елементами кузова потребуватиме дорогого відновлення.

Також необхідно перевіряти систему охолодження, турбіну, автоматичну коробку передач, електроніку та повний привід 4Motion, якщо він передбачений комплектацією.

Попередньо оцінити обов’язкові платежі можна за допомогою калькулятора розмитнення Auto24. Він враховує мито, акциз, ПДВ та витрати під час першої реєстрації.

Чи варто зараз купувати Tiguan зі США