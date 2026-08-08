Volkswagen Tiguan из США подешевел до четырех тысяч долларов

Согласно графику статистики американских аукционов AutoAstat, В июне 2024 года средняя стоимость Volkswagen Tiguan составляла около 4880 долларов. В мае 2026 года показатель снизился до 4044 долларов – на 158 долларов только за последний месяц.

Следовательно, менее чем за два года средняя цена кроссовера упала примерно на 836 долларов или на 17%. Если сравнивать с пиковым значением около 5290 долларов в сентябре 2024 года падение превышает 1200 долларов.

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Цены снижаются неравномерно

График показывает, что Volkswagen Tiguan подешевел не постепенно. К концу лета 2024 года его средняя цена возросла до 5,1– 5,3 тысячи долларов, после чего началось понижение.

В декабре 2024 года средняя ставка опустилась примерно до 4450 долларов. В мае 2025-го она ненадолго вернулась к 5000 долларов, но уже осенью снова пошла вниз.

В начале 2026 года Tiguan стоил около 4,3 – 4,5 тысячи долларов. Майские 4044 доллара стали самым низким показателем по приведенному графику.

Для сравнения, недавно Toyota RAV4 из США также стала дешевле, однако ее средняя аукционная цена остается более чем вдвое выше.

Почему Tiguan интересен украинцам

Volkswagen Tiguan второго поколения совмещает практичный кузов, просторный салон и хорошо знакомую в Украине технику. Американские версии 2018– 2020 год обычно оснащены бензиновым турбомотором и автоматической коробкой передач.

Спрос на модель подтверждает и украинская статистика. В июне 2026 года Volkswagen Tiguan стал самым популярным подержанным автомобилем, ввезенным из-за границы.

Американский Tiguan отличается от европейской версии большими габаритами и более длинной колесной базой. Такой формат особенно привлекателен для покупателей, которым нужен семейный кроссовер с вместительным вторым рядом и большим багажником.

Кстати, Volkswagen сохранил этот подход и в новом поколении: Авто24 уже рассказывал, чем новый американский Tiguan отличается от европейского.

Низкая ставка еще не означает дешевое авто в Украине

Средние 4044 доллара – это только цена выигрыша на аукционе. К ней нужно добавить аукционный сбор, доставку по территории США, морскую перевозку, услуги посредника, растаможку, сертификацию и ремонт.

Итоговая сумма в значительной степени зависит от характера повреждений. Tiguan с легким ударом и целыми подушками безопасности может оказаться выгодным, тогда как машина с деформированными силовыми элементами кузова потребует дорогостоящего обновления.

Также необходимо проверять систему охлаждения, турбину, автоматическую коробку передач, электронику и полный привод 4Motion, если она предусмотрена комплектацией.

Предварительно оценить обязательные платежи можно с помощью калькулятора растаможки Auto24. Он учитывает пошлины, акциз, НДС и расходы при первой регистрации.

Стоит ли сейчас покупать Tiguan из США