Toyota RAV4 из США подешевела: цены на аукционах снизились

Toyota RAV4 на американских аукционах стала доступнее. Согласно графику статистики американских аукционов Autoastat, цен, в мае 2024 года средняя стоимость такого кроссовера составляла около 10 050 долларов. По состоянию на май 2026 года средняя цена снизилась примерно до 9 250 долларов.

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То есть за два года Toyota RAV4 подешевела примерно на 800 долларов. Для украинского покупателя это важно, ведь именно цена покупки на аукционе является базой, от которой далее рассчитываются расходы на доставку, растаможивание, ремонт и сертификацию автомобиля.

В то же время RAV4 нельзя назвать моделью, которая резко теряет в цене. Даже после снижения она остается достаточно дорогой для страховых аукционов, ведь обладает хорошей репутацией, стабильным спросом и высокой ликвидностью после ввоза в Украину.

Почему RAV4 хорошо держится в цене

Toyota RAV4 — один из очень привлекательных вариантов для покупателей, которые ищут кроссовер из США. Эту модель хорошо знают в Украине, она отличается простотой обслуживания, широким выбором запчастей и прочной репутацией надежности.

Именно поэтому даже поврежденные RAV4 на американских аукционах часто стоят дороже конкурентов. Покупатели готовы платить за Toyota больше, поскольку рассчитывают на более легкую последующую продажу и меньшие риски при эксплуатации.

Для импортеров это также выгодная модель: RAV4 легко продать после ремонта, особенно если у автомобиля популярный цвет, полный привод, хорошая комплектация и не слишком сложные повреждения.

Что это за поколение Toyota RAV4

Речь идет о пятом поколении Toyota RAV4, дебютировавшем в 2018 году. Это уже не “мягкий” городской кроссовер предыдущих поколений, а более брутальная модель с более резким дизайном, выразительной передней частью и практичным кузовом.

Для рынка США одной из самых распространённых является версия с 2,5-литровым бензиновым двигателем. В варианте TRD 2.5L 8AT AWD этот двигатель развивает 203 к.с. и 249 Нм, работает с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Для украинского покупателя это фактически “золотая середина”: RAV4 не такой большой и дорогой, как Highlander, но практичнее и ликвиднее многих компактных SUV.

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Что это означает для покупателей из Украины

Снижение средней цены примерно с 10 050 до 9 250 долларов делает Toyota RAV4 немного более доступной для импорта из США. Но экономия на аукционе еще не означает, что автомобиль автоматически будет дешевым после доставки в Украину.

При выборе RAV4 нужно внимательно смотреть на характер повреждений. Для этой модели особенно важно проверить состояние несущих элементов кузова, подушек безопасности, подвески, полного привода и электроники. Выгодная цена на аукционе может быстро потерять смысл, если ремонт окажется сложным или дорогостоящим.

Также стоит учитывать комплектацию. Полноприводные версии, гибриды и автомобили с лучшим оснащением обычно стоят дороже, но и после ремонта продаются легче.

Стоит ли сейчас покупать Toyota RAV4 из США