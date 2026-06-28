Toyota RAV4 зі США стала дешевшою: ціни на аукціонах знизилися

Toyota RAV4 на американських аукціонах стала доступнішою. Згідно з графіком статистики американських аукціонів Autoastat, цін, у травні 2024 року середня вартість такого кросовера становила близько 10 050 доларів Станом на травень 2026 року середня ціна опустилася приблизно до 9 250 доларів.

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Тобто за два роки Toyota RAV4 подешевшала орієнтовно на 800 доларів. Для українського покупця це важливо, адже саме ціна купівлі на аукціоні є базою, від якої далі рахуються витрати на доставку, розмитнення, ремонт і сертифікацію автомобіля.

Водночас RAV4 не можна назвати моделлю, яка різко втрачає в ціні. Навіть після зниження він залишається досить дорогим для страхових аукціонів, адже має сильну репутацію, стабільний попит і високу ліквідність після ввезення в Україну.

Чому RAV4 добре тримається в ціні

Toyota RAV4 — один із дуже привабливих варіантів для покупців, які шукають кросовер зі США. Цю модель добре знають в Україні, вона має просту логіку обслуговування, широкий вибір запчастин і сильну репутацію надійності.

Саме тому навіть пошкоджені RAV4 на американських аукціонах часто коштують дорожче за конкурентів. Покупці готові платити за Toyota більше, бо розраховують на легший подальший продаж і менші ризики з експлуатацією.

Для імпортерів це також вигідна модель: RAV4 легко продати після ремонту, особливо якщо авто має популярний колір, повний привід, хорошу комплектацію і не надто складні пошкодження.

Що це за покоління Toyota RAV4

Йдеться про п’яте покоління Toyota RAV4, яке дебютувало у 2018 році. Це вже не “м’який” міський кросовер попередніх поколінь, а більш брутальна модель із гострішим дизайном, виразною передньою частиною і практичним кузовом.

Для ринку США однією з найпоширеніших є версія з 2,5-літровим бензиновим двигуном. У варіанті TRD 2.5L 8AT AWD цей мотор розвиває 203 к.с. і 249 Нм, працює з 8-ступеневим автоматом та повним приводом.

Для українського покупця це фактично “золота середина”: RAV4 не такий великий і дорогий, як Highlander, але практичніший і ліквідніший за багато компактних SUV.

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Що це означає для покупців з України

Зниження середньої ціни приблизно з 10 050 до 9 250 доларів робить Toyota RAV4 трохи доступнішою для імпорту зі США. Але економія на аукціоні ще не означає, що автомобіль автоматично буде дешевим після доставки в Україну.

Під час вибору RAV4 потрібно уважно дивитися на характер пошкоджень. Для цієї моделі особливо важливо перевірити стан силових елементів кузова, подушок безпеки, підвіски, повного приводу та електроніки. Вигідна ціна на аукціоні може швидко втратити сенс, якщо ремонт виявиться складним або дорогим.

Також варто враховувати комплектацію. Повнопривідні версії, гібриди та автомобілі з кращим оснащенням зазвичай коштують дорожче, але й після ремонту продаються легше.

Чи варто зараз брати Toyota RAV4 зі США