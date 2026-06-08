Ввезли для ЗСУ, а виставили на продаж: на Закарпатті затримали власника СТО

За версією слідства, автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, потрапляли на територію СТО та майданчика з розбирання автомобілів на запчастини в Іршаві. Там їх могли готувати до подальшого продажу. Підприємцю вже повідомлено про підозру в незаконному використанні гуманітарної допомоги.

У ході досудового розслідування з'ясовано, що транспортні засоби завозили через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської митниць як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі підрозділам ЗСУ автомобілі нібито потрапляли на територію станції техобслуговування та авторозборки.

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Контрольні закупки

У межах документування справи правоохоронці провели кілька контрольних закупок. Спочатку було передано аванс у розмірі 300 доларів за три автомобілі – SsangYong, Hyundai Santa Fe та Mitsubishi. Згодом відбулася ще одна закупка двох транспортних засобів за 6 тисяч доларів США.

За даними слідства, ринкова вартість лише трьох із фігуруючих у справі автомобілів перевищує 902 тисячі гривень.

Гуманітарний транспорт власник СТО вміло замаскував серед зданих в ремонт та на сервісне обслуговування машин, але це не допомогло. Фото: оперативне документування

Що вилучили

Під час обшуків та огляду території СТО правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації та інші документи, що стосуються їхнього ввезення. Також вилучено евакуатор Mercedes-Benz, мобільний телефон і кошти, використані під час проведення слідчих дій.

Усі транспортні засоби переміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів.

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Що далі

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом суд має визначити йому запобіжний захід.

Водночас правоохоронці нагадають, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком, що набрав законної сили.