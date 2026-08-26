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Вживані авто до 5 років: які моделі найчастіше привозили в Україну

Попри значне збільшення податків на ввезення електромобілів дві моделі Tesla посіли перші місця рейтингу. Але 44% імпорту зайняли бензинові авто.
Вживані авто: які моделі привозили в Україну

Tesla Model Y з США

Євген Гудущан
logo26 серпня, 10:50
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У липні 2026 року українці придбали 6,8 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, ввезених з-за кордону. Це близько 30% від загальної кількості імпортованих упродовж місяця автомобілів із пробігом.

За даними Укравтопрому, загалом у липні український автопарк поповнили 22,6 тисячі вживаних легковиків.

Найбільшу частку серед імпортованих авто віком до п’яти років становили бензинові моделі — 44%. Ще 32% припало на електромобілі, 19% — на гібриди. Дизельні автомобілі охопили 4% сегмента, а машини з ГБО — 1%.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Які вживані авто до 5 років користувалися найбільшим попитом

Лідером липневого рейтингу стала Tesla Model Y — українці придбали 477 таких автомобілів.

До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  1. Tesla Model Y — 477 авто;
  2. Tesla Model 3 — 358;
  3. Nissan Rogue — 325;
  4. Mazda CX-5 — 266;
  5. Volkswagen Tiguan — 261;
  6. Ford Escape — 178;
  7. Audi Q5 — 170;
  8. Kia Niro — 154;
  9. Hyundai Ioniq 5 — 138;
  10. Chevrolet Bolt — 129.

Таким чином, у першій десятці одночасно представлені бензинові кросовери, гібриди та електромобілі. Особливо помітний попит на Tesla: одразу дві моделі бренду посіли перші місця рейтингу.

Загалом статистика свідчить, що електромобілі продовжують займати значну частку ринку молодих вживаних авто, хоча бензинові машини залишаються найпоширенішими в цьому сегменті.

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