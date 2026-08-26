Вживані авто до 5 років: які моделі найчастіше привозили в Україну

Tesla Model Y з США
У липні 2026 року українці придбали 6,8 тисячі вживаних легковиків віком до п’яти років, ввезених з-за кордону. Це близько 30% від загальної кількості імпортованих упродовж місяця автомобілів із пробігом.
За даними Укравтопрому, загалом у липні український автопарк поповнили 22,6 тисячі вживаних легковиків.
Найбільшу частку серед імпортованих авто віком до п’яти років становили бензинові моделі — 44%. Ще 32% припало на електромобілі, 19% — на гібриди. Дизельні автомобілі охопили 4% сегмента, а машини з ГБО — 1%.
Які вживані авто до 5 років користувалися найбільшим попитом
Лідером липневого рейтингу стала Tesla Model Y — українці придбали 477 таких автомобілів.
До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:
- Tesla Model Y — 477 авто;
- Tesla Model 3 — 358;
- Nissan Rogue — 325;
- Mazda CX-5 — 266;
- Volkswagen Tiguan — 261;
- Ford Escape — 178;
- Audi Q5 — 170;
- Kia Niro — 154;
- Hyundai Ioniq 5 — 138;
- Chevrolet Bolt — 129.
Таким чином, у першій десятці одночасно представлені бензинові кросовери, гібриди та електромобілі. Особливо помітний попит на Tesla: одразу дві моделі бренду посіли перші місця рейтингу.
Загалом статистика свідчить, що електромобілі продовжують займати значну частку ринку молодих вживаних авто, хоча бензинові машини залишаються найпоширенішими в цьому сегменті.