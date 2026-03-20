Як отримати компенсацію за пошкоджені у ямах колеса

Розбиті дороги
Після зими українські дороги традиційно покриваються вибоїнами, які становлять серйозну небезпеку для водіїв. Навіть одна глибока яма може призвести не лише до пошкодження авто, а й до дорожньо-транспортної пригоди, пише rbc.ua.
Як правильно діяти за кермом та чи реально отримати компенсацію за пошкоджений автомобіль?
Коли яма стає небезпечною
Найбільшу загрозу становлять:
- вибоїни глибиною понад 4–5 см;
- нерівності довжиною від 10–20 см;
- різкі “сходинки” або хвилі асфальту.
Особливо вразливі автомобілі з низькопрофільними шинами та жорсткою підвіскою. Водночас кросовери краще переносять такі умови, але це не гарантує відсутності пошкоджень.
Як уникнути ДТП
Якщо на дорозі є дефекти покриття, варто дотримуватись базових правил безпеки:
- заздалегідь знижувати швидкість;
- тримати безпечну дистанцію;
- міцно тримати кермо і не маневрувати різко;
- проїжджати яму з рівно виставленими колесами;
- уникати гальмування безпосередньо перед вибоїною.
Головне правило — чим гірша дорога, тим нижча швидкість.
Чого робити не можна
Типові помилки водіїв, які часто призводять до серйозніших наслідків:
- різке гальмування перед ямою;
- спроба різко об’їхати перешкоду;
- в’їзд у вибоїну з повернутими колесами;
- ігнорування удару після наїзду.
Такі дії можуть призвести до втрати керованості або додаткових пошкоджень.
Можливі наслідки
Навіть один удар може спричинити:
- пошкодження або розрив шини;
- деформацію чи руйнування диска;
- поломки підвіски;
- втрату контролю над автомобілем.
Важливо враховувати, що деякі несправності проявляються не одразу.
Хто відповідає за пошкодження
Згідно із законодавством, за стан доріг відповідають їх балансоутримувачі — комунальні або державні служби.
Теоретично водій має право на компенсацію, якщо доведе, що саме дефект дороги став причиною пошкодження.
Що робити після інциденту
Щоб мати шанс на відшкодування, необхідно:
- викликати поліцію та зафіксувати ДТП;
- зробити фото і відео місця події;
- зібрати контакти свідків;
- отримати офіційні документи про подію;
- провести оцінку збитків;
- у разі необхідності — звернутися до суду.
Водночас практика показує, що отримати компенсацію складно — через необхідність довести всі обставини та причинно-наслідковий зв’язок.
Як зменшити ризики
Щоб мінімізувати шкоду від поганих доріг:
- контролюйте тиск у шинах;
- не перевищуйте швидкість на проблемних ділянках;
- слідкуйте за станом підвіски;
- за можливості використовуйте шини з вищим профілем.
Висновок
Ями на дорогах залишаються однією з головних загроз для водіїв. Попри можливість компенсації, на практиці значно ефективніше уникати ризиків — знижувати швидкість, бути уважним і адаптувати стиль водіння до стану дорожнього покриття.