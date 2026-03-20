Як отримати компенсацію за пошкоджені у ямах колеса

Після зими українські дороги традиційно покриваються вибоїнами, які становлять серйозну небезпеку для водіїв. Навіть одна глибока яма може призвести не лише до пошкодження авто, а й до дорожньо-транспортної пригоди, пише rbc.ua.

Як правильно діяти за кермом та чи реально отримати компенсацію за пошкоджений автомобіль?

Коли яма стає небезпечною

Найбільшу загрозу становлять:

вибоїни глибиною понад 4–5 см;

нерівності довжиною від 10–20 см;

різкі “сходинки” або хвилі асфальту.

Особливо вразливі автомобілі з низькопрофільними шинами та жорсткою підвіскою. Водночас кросовери краще переносять такі умови, але це не гарантує відсутності пошкоджень.

Як уникнути ДТП

Якщо на дорозі є дефекти покриття, варто дотримуватись базових правил безпеки:

заздалегідь знижувати швидкість;

тримати безпечну дистанцію;

міцно тримати кермо і не маневрувати різко;

проїжджати яму з рівно виставленими колесами;

уникати гальмування безпосередньо перед вибоїною.

Головне правило — чим гірша дорога, тим нижча швидкість.

Чого робити не можна

Типові помилки водіїв, які часто призводять до серйозніших наслідків:

різке гальмування перед ямою;

спроба різко об’їхати перешкоду;

в’їзд у вибоїну з повернутими колесами;

ігнорування удару після наїзду.

Такі дії можуть призвести до втрати керованості або додаткових пошкоджень.

Можливі наслідки

Навіть один удар може спричинити:

пошкодження або розрив шини;

деформацію чи руйнування диска;

поломки підвіски;

втрату контролю над автомобілем.

Важливо враховувати, що деякі несправності проявляються не одразу.

Хто відповідає за пошкодження

Згідно із законодавством, за стан доріг відповідають їх балансоутримувачі — комунальні або державні служби.

Теоретично водій має право на компенсацію, якщо доведе, що саме дефект дороги став причиною пошкодження.

Що робити після інциденту

Щоб мати шанс на відшкодування, необхідно:

викликати поліцію та зафіксувати ДТП;

зробити фото і відео місця події;

зібрати контакти свідків;

отримати офіційні документи про подію;

провести оцінку збитків;

у разі необхідності — звернутися до суду.

Водночас практика показує, що отримати компенсацію складно — через необхідність довести всі обставини та причинно-наслідковий зв’язок.

Як зменшити ризики

Щоб мінімізувати шкоду від поганих доріг:

контролюйте тиск у шинах;

не перевищуйте швидкість на проблемних ділянках;

слідкуйте за станом підвіски;

за можливості використовуйте шини з вищим профілем.

Висновок

Ями на дорогах залишаються однією з головних загроз для водіїв. Попри можливість компенсації, на практиці значно ефективніше уникати ризиків — знижувати швидкість, бути уважним і адаптувати стиль водіння до стану дорожнього покриття.