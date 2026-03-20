Как получить компенсацию за поврежденные в ямах колеса

После зимы украинские дороги традиционно покрываются выбоинами, которые представляют серьезную опасность для водителей. Даже одна глубокая яма может привести не только к повреждению авто, но и к дорожно-транспортному происшествию, пишет rbc.ua.

Как правильно действовать за рулем и реально ли получить компенсацию за поврежденный автомобиль?

Когда яма становится опасной

Наибольшую угрозу представляют:

выбоины глубиной более 4–5 см;

неровности длиной от 10–20 см;

резкие “ступеньки” или волны асфальта.

Особенно уязвимы автомобили с низкопрофильными шинами и жесткой подвеской. В то же время кроссоверы лучше переносят такие условия, но это не гарантирует отсутствия повреждений.

Как избежать ДТП

Если на дороге есть дефекты покрытия, стоит придерживаться базовых правил безопасности:

заранее снижать скорость;

держать безопасную дистанцию;

крепко держать руль и не маневрировать резко;

проезжать яму с ровно выставленными колесами;

избегать торможения непосредственно перед выбоиной.

Главное правило - чем хуже дорога, тем ниже скорость.

Чего делать нельзя

Типичные ошибки водителей, которые часто приводят к более серьезным последствиям:

резкое торможение перед ямой;

попытка резко объехать препятствие;

въезд в выбоину с повернутыми колесами;

игнорирование удара после наезда.

Такие действия могут привести к потере управляемости или дополнительным повреждениям.

Возможные последствия

Даже один удар может вызвать:

повреждение или разрыв шины;

деформацию или разрушение диска;

поломки подвески;

потерю контроля над автомобилем.

Важно учитывать, что некоторые неисправности проявляются не сразу.

Кто отвечает за повреждения

Согласно законодательству, за состояние дорог отвечают их балансодержатели - коммунальные или государственные службы.

Теоретически водитель имеет право на компенсацию, если докажет, что именно дефект дороги стал причиной повреждения.

Что делать после инцидента

Чтобы иметь шанс на возмещение, необходимо:

вызвать полицию и зафиксировать ДТП;

сделать фото и видео места происшествия;

собрать контакты свидетелей;

получить официальные документы о происшествии;

провести оценку ущерба;

в случае необходимости - обратиться в суд.

В то же время практика показывает, что получить компенсацию сложно - из-за необходимости доказать все обстоятельства и причинно-следственную связь.

Как уменьшить риски

Чтобы минимизировать вред от плохих дорог:

контролируйте давление в шинах;

не превышайте скорость на проблемных участках;

следите за состоянием подвески;

по возможности используйте шины с более высоким профилем.

Вывод

Ямы на дорогах остаются одной из главных угроз для водителей. Несмотря на возможность компенсации, на практике значительно эффективнее избегать рисков - снижать скорость, быть внимательным и адаптировать стиль вождения к состоянию дорожного покрытия.