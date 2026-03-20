Как получить компенсацию за поврежденные в ямах колеса

Разбитые дороги
После зимы украинские дороги традиционно покрываются выбоинами, которые представляют серьезную опасность для водителей. Даже одна глубокая яма может привести не только к повреждению авто, но и к дорожно-транспортному происшествию, пишет rbc.ua.
Как правильно действовать за рулем и реально ли получить компенсацию за поврежденный автомобиль?
Когда яма становится опасной
Наибольшую угрозу представляют:
- выбоины глубиной более 4–5 см;
- неровности длиной от 10–20 см;
- резкие “ступеньки” или волны асфальта.
Особенно уязвимы автомобили с низкопрофильными шинами и жесткой подвеской. В то же время кроссоверы лучше переносят такие условия, но это не гарантирует отсутствия повреждений.
Как избежать ДТП
Если на дороге есть дефекты покрытия, стоит придерживаться базовых правил безопасности:
- заранее снижать скорость;
- держать безопасную дистанцию;
- крепко держать руль и не маневрировать резко;
- проезжать яму с ровно выставленными колесами;
- избегать торможения непосредственно перед выбоиной.
Главное правило - чем хуже дорога, тем ниже скорость.
Чего делать нельзя
Типичные ошибки водителей, которые часто приводят к более серьезным последствиям:
- резкое торможение перед ямой;
- попытка резко объехать препятствие;
- въезд в выбоину с повернутыми колесами;
- игнорирование удара после наезда.
Такие действия могут привести к потере управляемости или дополнительным повреждениям.
Возможные последствия
Даже один удар может вызвать:
- повреждение или разрыв шины;
- деформацию или разрушение диска;
- поломки подвески;
- потерю контроля над автомобилем.
Важно учитывать, что некоторые неисправности проявляются не сразу.
Кто отвечает за повреждения
Согласно законодательству, за состояние дорог отвечают их балансодержатели - коммунальные или государственные службы.
Теоретически водитель имеет право на компенсацию, если докажет, что именно дефект дороги стал причиной повреждения.
Что делать после инцидента
Чтобы иметь шанс на возмещение, необходимо:
- вызвать полицию и зафиксировать ДТП;
- сделать фото и видео места происшествия;
- собрать контакты свидетелей;
- получить официальные документы о происшествии;
- провести оценку ущерба;
- в случае необходимости - обратиться в суд.
В то же время практика показывает, что получить компенсацию сложно - из-за необходимости доказать все обстоятельства и причинно-следственную связь.
Как уменьшить риски
Чтобы минимизировать вред от плохих дорог:
- контролируйте давление в шинах;
- не превышайте скорость на проблемных участках;
- следите за состоянием подвески;
- по возможности используйте шины с более высоким профилем.
Вывод
Ямы на дорогах остаются одной из главных угроз для водителей. Несмотря на возможность компенсации, на практике значительно эффективнее избегать рисков - снижать скорость, быть внимательным и адаптировать стиль вождения к состоянию дорожного покрытия.