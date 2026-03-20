Как получить компенсацию за поврежденные в ямах колеса

В этом году количество ям на украинских дорогах пугает даже бывалых водителей. Гораздо проще принять меры предосторожности, чтобы уменьшить возможные негативные последствия, чем бороться за компенсацию.
Как не повредить колеса в ямах

Евгений Гудущан
20 марта, 22:01
После зимы украинские дороги традиционно покрываются выбоинами, которые представляют серьезную опасность для водителей. Даже одна глубокая яма может привести не только к повреждению авто, но и к дорожно-транспортному происшествию, пишет rbc.ua.

Читайте также: Украинские дороги после зимы: карта ям на магистралях и в Киеве

Как правильно действовать за рулем и реально ли получить компенсацию за поврежденный автомобиль?

Когда яма становится опасной

Наибольшую угрозу представляют:

  • выбоины глубиной более 4–5 см;
  • неровности длиной от 10–20 см;
  • резкие “ступеньки” или волны асфальта.

Особенно уязвимы автомобили с низкопрофильными шинами и жесткой подвеской. В то же время кроссоверы лучше переносят такие условия, но это не гарантирует отсутствия повреждений.

Как избежать ДТП

Если на дороге есть дефекты покрытия, стоит придерживаться базовых правил безопасности:

  • заранее снижать скорость;
  • держать безопасную дистанцию;
  • крепко держать руль и не маневрировать резко;
  • проезжать яму с ровно выставленными колесами;
  • избегать торможения непосредственно перед выбоиной.

Главное правило - чем хуже дорога, тем ниже скорость.

Чего делать нельзя

Типичные ошибки водителей, которые часто приводят к более серьезным последствиям:

  • резкое торможение перед ямой;
  • попытка резко объехать препятствие;
  • въезд в выбоину с повернутыми колесами;
  • игнорирование удара после наезда.

Такие действия могут привести к потере управляемости или дополнительным повреждениям.

Кстати: сколько людей пытаются залатать ямы на украинских дорогах

Возможные последствия

Даже один удар может вызвать:

  • повреждение или разрыв шины;
  • деформацию или разрушение диска;
  • поломки подвески;
  • потерю контроля над автомобилем.

Важно учитывать, что некоторые неисправности проявляются не сразу.

Кто отвечает за повреждения

Согласно законодательству, за состояние дорог отвечают их балансодержатели - коммунальные или государственные службы.

Теоретически водитель имеет право на компенсацию, если докажет, что именно дефект дороги стал причиной повреждения.

Что делать после инцидента

Чтобы иметь шанс на возмещение, необходимо:

  • вызвать полицию и зафиксировать ДТП;
  • сделать фото и видео места происшествия;
  • собрать контакты свидетелей;
  • получить официальные документы о происшествии;
  • провести оценку ущерба;
  • в случае необходимости - обратиться в суд.

В то же время практика показывает, что получить компенсацию сложно - из-за необходимости доказать все обстоятельства и причинно-следственную связь.

Читайте также: на ремонт дорог Украина берет кредит 134 млн евро

Как уменьшить риски

Чтобы минимизировать вред от плохих дорог:

  • контролируйте давление в шинах;
  • не превышайте скорость на проблемных участках;
  • следите за состоянием подвески;
  • по возможности используйте шины с более высоким профилем.

Вывод

Ямы на дорогах остаются одной из главных угроз для водителей. Несмотря на возможность компенсации, на практике значительно эффективнее избегать рисков - снижать скорость, быть внимательным и адаптировать стиль вождения к состоянию дорожного покрытия.

#Автомобилисту #Законодательство #Ремонт #Советы #Дороги