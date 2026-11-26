За даними асоціації Укравтопром, з січня по жовтень вітчизняний автопарк поповнили 198,6 тисячі імпортованих легкових авто з пробігом. Цікаво, що левову частку в цьому величезному обсязі – цілих 54 відсотки – зайняли саме автомобілі сегмента SUV.

Середній вік пригнаних паркетників становить 7,3 року, що свідчить про бажання водіїв брати відносно свіжі машини. При цьому українці залишаються консерваторами у виборі силових установок, віддаючи беззаперечну перевагу класичним бензиновим двигунам.

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Які двигуни обирають найчастіше

Статистика показує, що бензинові версії охопили 59 відсотків від усіх ввезених кросоверів. Дизельні мотори, які колись були хітом для важких авто, зараз займають лише 17 відсотків ринку.

Електромобілі впевнено тримають третє місце з показником у 12 відсотків, трохи випереджаючи гібриди, які обрали 10 відсотків покупців. А от машини з газобалонним обладнанням опинилися на дні рейтингу – їхня частка склала мізерні 2 відсотки.

Десятка народних улюбленців

Беззаперечним лідером симпатій став Volkswagen Tiguan, який розійшовся тиражем у 7868 екземплярів. На п'яти йому наступає преміальний Audi Q5 з результатом 6816 авто, а замикає трійку лідерів практичний Nissan Rogue, який обрали 6761 раз.

Четверту та п'яту сходинки посіли Ford Escape та Nissan Qashqai, показавши результат у 4190 та 3595 привезених машин відповідно. Буквально на кілька одиниць від японця відстав електричний хіт Tesla Model Y, який знайшов 3586 нових власників.

Сьому позицію впевнено тримає Mazda CX5 із 3560 реєстраціями. Замикають гарячу десятку виключно преміальні німці: баварські BMW X3 та BMW X5 зібрали 3146 і 2919 прихильників, а великий Audi Q7 закрив рейтинг із цифрою 2766 автомобілів.

Така статистика чітко показує, що наші водії готові переплачувати за високий кліренс та повний привід, шукаючи золоту середину між комфортом і практичністю. І хоча електрокари поступово відвойовують своє місце під сонцем, старий добрий бензин поки що не збирається здавати позиції.