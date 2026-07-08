Якщо таксист переслідує пасажира: як це називаються і що з цим робити

Того, хто систематично стежить за іншою людиною, проявляє нав’язливу увагу, ігнорує відмову від контакту з ним, називають сталкером. Він змушує її відчувати себе жертвою, викликаючи страх, тривогу, дискомфорт.

Сталкер може чекати біля дому/роботи, постійно писати, якщо отримав доступ до номера телефона, дзвонити, стежити у соцмережах. Переслідувач фактично повністю контролює пересування “бажаного об’єкта”.

До речі що має зробити водій таксі, якщо пасажиру стало погано

Інтенсивне спілкування з боку водія, яке подекуди дратує, особливо, коли вам говорити не хочеться, ще не є підставою для звинувачень у сталкерстві. Це може бути елементарна невихованість з боку драйвера, яку він оцінює як комунікабельність. Але є червоні прапорці, які вже змушують хвилюватися, а непокоїтися треба, коли подібні дії повторюються з разу в раз.

Таксист-сталкер – як подбати про свою безпеку

Цьогоріч в Індії висунули обвинувачення таксисту за переслідування пасажирки та засудили до двох років позбавлення волі. Суд постановив, що його неодноразові спроби зв'язатися з жінкою можна вважати переслідування.

Пасажирка розповідала, що користувалася таксі, щоб їздити на роботу, але одного разу водій відмовився брати з неї гроші за дорогу, і поцілував їй руку. Згодом водій повторив подібне, просив номер телефону жінки та хотів її уваги, повідомляють у Free Press Journal.

Сталкінг у таксі: червоні прапорці

Історія жінки з Індії доводить, що навіть цілком буденна поїздка на роботу, може мати негативні наслідки. Спочатку все невинно: розмова, зайва увага, компліменти, спроби дізнатися номер телефону. Потім на жертву чекають небажані повідомлення, дзвінки. Водій може приїжджати без виклику, чекати неподалік або підлаштовуватися під ваші звичні маршрути.

Перше, на що слід звернути увагу – водій ігнорує ваші короткі відповіді, які сигналізують про небажання спілкуватися або пряме звернення припинити. Вам стає некомфортно, але він продовжує тиснути. Наступним етапом може бути порушення меж особистого простору. Важливо помічати ранні сигнали і заздалегідь подбати про свою безпеку.

Як себе вберегти?

Скарг, що водій переслідував пасажирок в Україні ще не набували публічного розголосу. В OnTaxi розповідають, що на водіїв, з якими вони співпрацюють, подібних звернень не надходило в їхню службу підтримки. Але якби були, то сервіс відразу повідомив би у відповідні органи та обмежив водію доступ до платформи.

Загалом вони радять, під час спілкування з драйвером одразу мінімізувати кількість особистої інформації, не створювати зайвої близькості. Ввічливість не означає відкритість, не потрібно ділитися своїми планами чи звичками, обмінюватися телефонами.

Перед поїздкою звертайте увагу на профіль драйвера: як довго співпрацює з райд-хейлінг сервісом, кількість виконаних поїздок, рейтинг, відгуки. Це допоможе заздалегідь відсіяти підозрілих і зменшити ризик неприємних ситуацій в дорозі.



Загалом застосунок є певним бар’єром між пасажиром і водієм та захищає клієнта, адже фіксує маршрут, історію поїздок, не розголошує особисті дані. Якщо щось йде не так, є докази, на які можна спертися.

Також до теми в Україні перепишуть правила роботи таксі

Завжди важливо довіряти своїм відчуттям і коли інтуїція підказує, що варто повідомити про ситуацію у службу підтримки або в поліцію напряму – зробіть це. І будьте уважні до поведінки драйвера: надмірні запитання, нав’язливі теми, спроби перейти на особисту комунікацію – так вже не має бути, навіть якщо мова не про сталкінг.

Поїздка в замовленому авто – насамперед про комфорт, особисті кордони і повагу. Інакше чим би вона відрізнялася від поїздки в громадському транспорті?

Чи карають в Україні за сталкінг?

У таких країнах, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція, сталкерство вважають кримінальним злочином. В Україні окремої статті про це немає. Але два роки тому зареєстрували проєкт закону № 12088 про внесення змін до Кримінального кодексу та до закону “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, щоб встановити відповідальність за сталкінг. Він і досі не прийнятий та перебуває на доопрацюванні. Але це не означає, що такі злочини залишаються безкарні.

Відсутність відповідного закону ускладнює процес доведення вини, але зрештою зробити це цілком можливо. Зазвичай у таких випадках сталкінг маркують як “домашнє насильство”, “погрози”, “хуліганство” тощо. Гірше, коли потерпілі взагалі не звертаються до поліції, бо не мають надії на допомогу, що їм повірять.

Сталкінг починається з дискомфорту, який часто ігнорують, і переростає у переслідування. Тому найкращий захист – не виправдовувати чужу поведінку словами “мені здалося”, а захищати свої межі.