Як повідомляє асоціація ACEA, чиї дані наводить Укравтопром, загальний обсяг жовтневого ринку в Євросоюзі склав 939 447 нових легковиків. Це означає стабільне, хоч і невелике зростання на 2,6 відсотка порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Найцікавіше відбувається всередині самої статистики, адже вподобання водіїв кардинально змінилися. Традиційні машини з двигунами внутрішнього згоряння стрімко втрачають покупців, звільняючи дорогу електрифікованим моделям.

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Електрика проти бензину

Абсолютним рекордсменом жовтня стали повністю електричні авто, яких європейці придбали майже 280 тисяч одиниць. Приріст у цьому сегменті склав фантастичні 61,4 відсотка, що свідчить про шалену популярність машин на електротязі.

Натомість класичні бензинові авто переживають справжній обвал. За місяць дилери продали трохи менше ніж 159 тисяч таких легковиків, що означає падіння попиту майже на 30 відсотків.

Схожа сумна картина спостерігається і з дизельними двигунами. Їх обрали лише 51 тисяча покупців, обваливши продажі на 30,7 відсотка.

Гібриди тримають баланс

Звичайні гібриди залишаються наймасовішим вибором прагматичних європейців. У жовтні на облік поставили майже 317 тисяч таких авто, показавши символічний плюс у 0,3 відсотка.

Плагін-гібриди також знайшли своїх власників, розійшовшись тиражем у понад 102 тисячі екземплярів. Цей формат додав майже 6 відсотків до минулорічних показників. Інші типи живлення обрали понад 30 тисяч водіїв, що дало приріст у 2,3 відсотка.

Загалом з початку року європейський автопарк поповнився на 9,5 мільйона нових машин. Якщо подивитися на загальну картину, то гібриди зараз займають 36 відсотків ринку, чисті електромобілі впевнено тримають 23,4 відсотка, а частка бензину скоротилася до скромних 20,8 відсотка. Плагін-гібриди та дизелі задовольняються 10,2 та 6,9 відсотка відповідно.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, європейські країни продовжують активно розбудовувати зарядну інфраструктуру. Це робить експлуатацію електромобілів дедалі зручнішою, що неминуче вплине і на вторинний ринок, звідки вживані авто традиційно потрапляють до українських водіїв.