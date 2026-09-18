Замість вихлопу – чиста вода: Toyota відправляє водневий Hilux підкорювати Дакар

Як повідомляє видання Motor1, спортивний підрозділ Toyota Gazoo Racing готує справжню революцію для ралі Дакар. У січні 2027 року їхній новий пікап DKR GR FC Hilux вийде на старт у спеціальній категорії Future Mission 1000. Головна фішка машини – замість звичного ревучого двигуна внутрішнього згоряння тут встановлено водневі паливні елементи, тому з вихлопної труби під час гонки виходитиме лише звичайна водяна пара.

Для звичайних водіїв ця новина означає одне: водневі технології стають ближчими до реального життя. Ралі Дакар – це ідеальний полігон, де машини вбивають спекою, вібраціями та піском. Якщо воднева установка витримає 1000 кілометрів бездоріжжя Саудівської Аравії, вона точно впорається з нашими розбитими після зими дорогами чи важкою роботою в господарстві.

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Інженери називають цю систему "поколінням 2.5". Вона поєднує перевірені рішення з новітніми компонентами, які Toyota зараз розробляє для майбутніх серійних машин. Допомагатимуть японцям у цьому проєкті серйозні партнери: Denso відповідає за електроніку та охолодження, а Toyo Tires спеціально для цього пікапа створила витривалу гуму Open Country M/T-R з екологічних матеріалів.

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Найцікавіше, що комерційний результат цих пустельних тестів ми побачимо дуже скоро. Toyota планує випустити серійний водневий Hilux вже у 2028 році. Обіцяють, що такий пікап зможе проїжджати понад 400 кілометрів на одній заправці та тягнути за собою причіп вагою до 2,5 тонн. Звісно, для масового поширення таких авто в Україні спочатку доведеться побудувати мережу водневих заправок, але сам факт появи витривалих пікапів на альтернативному пальному вже не здається фантастикою.