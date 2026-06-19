Затримали переправника, але попит на нелегальні маршрути за кордон нікуди не зник

Організатор пропонував клієнтам повний пакет послуг – від трансферу з будь-якого регіону України до безпосереднього супроводу прикордонною територією. Про це йдеться у повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

У ході оперативних заходів співробітники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими поліції області викрили 52-річного місцевого жителя.

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Він добре знав місцевість і мав свої маршрути

Скориставшись обмеженнями на виїзд чоловіків мобілізаційного віку та власним знанням місцевості, він організував незаконні маршрути до Румунії. Свої послуги підозрюваний надавав за принципом "під ключ".

Спочатку формував групи охочих залишити територію України, особисто забираючи кожного клієнта з місця проживання. Далі чоловіків доставляли до спеціально підготовленого будинку в прикордонному районі.

Для конспірації їм наказували вимикати мобільні телефони та ховатися в автомобілі під час поїздок.

Трансфер з переправленням ухилянтів через кордон уже практично вийшов на рівень "від порога до порога". Фото: Нацполіція України

Розрахунок у кожному випадку був різний

Після збору групи організатор перевозив її до максимально наближеної до кордону точки. Щоб ускладнити викриття, він змінював транспортні засоби та прокладав маршрут через важкодоступну лісисту місцевість.

Вартість послуг залежала від відстані та інших умов перевезення. Розрахунок здійснювався як готівкою через посередників, так і шляхом переказу коштів на криптогаманець.

Оперативники задокументували протиправну діяльність фігуранта. Спільно з прикордонниками правоохоронці затримали чоловіків під час спроби незаконного перетину кордону, а організатора – одразу після отримання оплати.

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Що "світить" підозрюваному

Слідчі повідомили підозрюваному про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації незаконної схеми.