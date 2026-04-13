Жахлива аварія у США: палаючий мотоцикл ледь не забрав життя чотирьох дітей

Інцидент стався 2 квітня близько 15:30 за місцевим часом біля Т-подібного перехрестя, пише Carscoops. Запис з камери спостереження сусіднього будинку, демонструє, як раптово в кадрі з’являється мотоцикл, що втратив керування. Транспортний засіб разом із водієм почав ковзати дорожнім покриттям, після чого мотоцикл врізався в бордюр.

Удар був такої сили, що мотоцикл миттєво спалахнув. Палаюча конструкція підлетіла в повітря, вдарилася об ліхтар і відскочила до дерева, розбризкуючи полум’я та паливо з бака. Лише дивом діти встигли вчасно зреагувати та розбігтися в різні боки – вогонь розгорівся всього за кілька метрів від них.

Які наслідки для водія?

Водій мотоцикла також зазнав удару об бордюр і опинився в епіцентрі полум’я. На відео видно, як чоловік у стані шоку перебігає дорогу, після чого рятується на трав’янистій ділянці. За даними KOAT7, мотоцикліст отримав опіки другого ступеня. Його було оперативно госпіталізували до місцевої лікарні. Попри серйозність ситуації, дивом вдалося уникнути людських жертв.

Місцеві мешканці обурені

Причини втрати керування наразі з’ясовуються. Видання New York Post припускає, що ймовірним фактором могло стати перевищення швидкості. Ця подія викликала хвилю обурення серед місцевих мешканців.

Люди вже тривалий час вимагають від влади вжити заходів для підвищення безпеки руху, зокрема – встановити “лежачі поліцейські” на дорогах району. Мешканці наполягають, що аварії стали системною проблемою в їхній місцевості, і черговий інцидент став останнім аргументом у їхніх вимогах.