Знав кожну стежку: за скільки на Закарпатті продавали нелегальний виїзд до ЄС

За даними Мукачівського прикордонного загону, спецоперацію проводили спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та слідчими поліції Хустського району.

Головним підозрюваним виявився 23-річний місцевий житель, який самостійно шукав "клієнтів" та домовлявся з ними про всі деталі перетину, починаючи від трансферу й закінчуючи перетином "перевіреними стежками" поза пунктом пропуску.

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Молодик діяв за чітко відпрацьованим алгоритмом. Він встановлював контакт із військовозобов'язаними, узгоджував маршрути в обхід офіційних пунктів пропуску та видавав детальні інструкції для безпечного переходу.

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Проте нелегальний бізнес швидко закінчився на околиці міста Рахів. Правоохоронці взяли організатора на гарячому безпосередньо після передачі обумовленої суми від чергового клієнта.

Наразі затриманому вже повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Слідчі продовжують досудове розслідування під керівництвом Хустської окружної прокуратури, щоб виявити всіх можливих спільників.