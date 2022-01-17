В Голосееве задержали иностранца, находившегося в международном розыске

Столичные правоохранители задержали в Голосеевском районе Киева израильтянина, которого его страна объявила в международный розыск. Это произошло 17 января.

Сейчас известно, что 34-летнего иностранца должны арестовать и экстрадировать. Его подозревают в экспорте, импорте, торговле и поставке наркотиков, а также в сговоре с целью совершения тяжкого преступления.

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Строгое израильское законодательство за такие преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

Показательно, что в 2017 году злоумышленник уже задерживался украинскими правоохранителями в Одесской области. Тогда его поместили под ночной домашний арест, а впоследствии изменили эту меру пресечения на личное обязательство. После этого гражданин Израиля скрылся с места жительства.



Гражданина Израиля задержали в Голосеевском районе Киева / Фото с телеграм-канала Департамента уголовного розыска

Сейчас иностранца уже доставили в участок и там решают вопрос о его выдаче Израилю.

Текст публикации Департамента уголовного розыска:

Сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на территории Голосеевского района города Киева задержали международного разыскиваемого.

34-летний гражданин Израиля разыскивался компетентными органами указанной страны с целью ареста и экстрадиции за совершение преступлений, предусмотренных разделами 13, 19а (экспорт, импорт, торговля и поставки опасных наркотических препаратов) Указа про опасные наркотические препараты от 1973 года, статьи 499 (а) (1) (заговор с целью совершения тяжкого преступления) Уголовного права Государства Израиль от 1977 года.

По законодательству указанного государства, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. По предварительной информации, в 2017 году сотрудники полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области задержали мужчину, к нему применили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, впоследствии изменили на личное обязательство. Однако последний со своего места жительства исчез.

Разыскиваемого доставили в Голосеевское управление полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции в страну-инициатора.