Погоду на полтавському телеканалі тепер ведуть оголені чоловіки та одягнені дівчата: відео
6 липня 2021 , 12:32Читать новость на русском
Джерело:PTV Полтавське ТБ
На одному з місцевих полтавських телеканалів вигадали, як привернути увагу до своїх ефірів. Допоміг у цьому незвичний прогноз погоди.
Глядачів про метеорологічні повідомлення інформують оголені чоловіки та одягнені дівчата. Це новаторство викликало неабиякий ажіотаж, адже на українському телебаченні такого раніше не було.
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Під випусками погоди в інтернеті користувачі залишають безліч схвальних відгуків.
Погода на полтавському телеканалі: дивіться відео
Штормове попередження
В Україні 6 липня оголосили штормове попередження.
- У південних, східних та центральних областях – грози, град, шквали 15 – 20 метрів на секунду та значні дощі.
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