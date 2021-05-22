Бійця важко поранили у районі проведення ООС на Донеччині. Першу допомогу йому на місці надали військові медики.

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Після цього чоловіка евакуювали для подальшого лікування до Дніпра – в обласну клінічну лікарню імені Мечникова. Там його вже прооперували.

Надалі захисника лікуватимуть у військовому госпіталі Міністерства внутрішніх справ у Києві. У столицю його доставили силами військової авіації Нацгвардії.



Військовий вертоліт МІ-8, який перевозили пораненого / Фото МВС



Пораненого бійця доставили у Київ / Фото МВС



Військового лікуватимуть у госпіталі МВС / Фото МВС



Бійця перевезли з Дніпра до Києва / Фото МВС

Ситуація на Донбасі: останні новини

Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій українських захисників. Від початку року кількість ворожих атак лише збільшилася.

За даними української розвідки, російські збройні сили Росії продовжують нарощувати боєздатність на території окупованого Донбасу.

Довідка. Упродовж минулої доби, 21 травня, російські найманці 8 разів порушували перемир'я на Донбасі. Через це 2 бійців ЗСУ отримали поранення, а 1 – бойове травмування.