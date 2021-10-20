10 главных ошибок тех, кто пытается худеть

Похудеть – заветная мечта едва ли не каждой женщины и многих мужчин. Однако далеко не всем это удается. Более того, многие желающие похудеть совершают ошибки, за которые потом тяжело расплачиваются. Чтобы этого избежать – читайте о 10 наиболее распространенных ошибках при похудении.

Голодание

Голодание чревато замедлением обмена веществ. А ведь одна их главных задач похудения как раз и состоит в том, чтобы разогнать метаболизм.

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Монодиеты

Все слышали о "кефирной", "гречневой" и других диетах, в которых человеку рекомендуют кушать только один продукт. Такое скудное меню для похудения в 100% случаев приводит к дефициту питательных веществ, проблемами с кожей, волосами, здоровьем.

Использование жиросжигателей и чая для похудения

Люди пытаются облегчить себе жизнь и верят в "волшебные" таблетки. Зато компании, которые производят средства для похудения, зарабатывают миллионы.

Запомните: управление весом – это всего лишь игра калорий. Если вы не будете кушать меньше, чем тратит ваш организм, ни одно "волшебное" средство не сработает.

Отказ от любимых продуктов

Если вы хотите худеть без срыва, в рационе должна присутствовать пища, которую вы очень любите, но в контролируемых количествах. Ведь когда нам что-нибудь запрещают, нам ещё больше этого хочется.

Если человек ест калорий меньше, чем расходует его организм, включение иногда в рацион «нездоровой» пищи не мешает процессу похудения.

Терять счет перекусам

Сьесть пельмень из тарелки мужа, доесть за ребёнком половинку банана, погрызть орешков. Из всех этих мелочей в итоге получается внушительное количество неучтенных калорий.

Если уж считаете калории, то все должно быть учтено до крошки.

Игнорировать выпитое

В некоторых видах кофе или алкогольных напитках содержаться предостаточно калорий, а еще в соках, лимонадах и мамином компоте с тремя ложками сахара.

Отказ от жиров

​Большое заблуждение – все жирные продукты вредны худеющим. Но жиры жирам рознь: полезные, правильные жиры необходимы нашему организму - растительные масла, орехи, печень трески, жирные сорта рыбы.

Увлекаться продуктами "фитнес" и "лайт"

Даже обезжиренный йогурт с пометкой "диетический" может содержать столько сахара, сиропа, что гораздо полезнее съесть обычный йогурт. А вместо рафинированного сахара можно увидеть в составе тростниковый, кленовый сироп и тд, которые также достаточно калорийны.

Всегда читайте состав продуктов

Сверхнагрузки

Вместе с диетой некоторые люди начинают активно заниматься спортом, посещая зал 6 – 7 раз в неделю. Помните, что организм в среднем восстанавливается после нагрузки до 48 часов, поэтому достаточно тренироваться 3 – 4 раза в неделю и не истощать организм.

Стремление похудеть очень быстро

Многие набирают вес годами, а потом за 2 – 3 недели хотят сбросить все наеденное. Цена такого похудения будет очень высокой в плане здоровья и состояния кожи. Реалистично ставьте цели – достаточно сбрасывать 2 – 4% массы тела в месяц.