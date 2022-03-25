128 пар детской обуви: в США украинцы привлекли внимание к войне, трогательные фото, видео

В одном из городов Кремниевой Долины украинское общество провело митинг и щемящий перфоменс. Главная цель – напомнить миру, что война в Украине продолжается.

Все это происходило 24 марта в американском городе Сан Хосе. Украинцы, проживающие в Калифорнии, объединились для того, чтобы почтить память детей, ставших жертвами войны России в Украине.

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В США почтили память детей, погибших во время войны

Представители украинской диаспоры разместили на одной из ключевых улиц города 128 пар детской обуви. Главная цель этой инсталляции – напомнить миру, что война до сих пор продолжается, а дети и взрослые продолжают умирать.

Люди вышли на улицу с флагами Украины и плакатами, где были призывы о прекращении войны в Украине.

Инсталляция по почтению памяти детей, погибших во время войны: смотреть видео

В Калифорнии почтили память детей-жертв войны / Фото Andrew Koval

В Калифорнии почтили память детей-жертв войны / Фото Andrew Koval

В Калифорнии почтили память детей-жертв войны / Фото Andrew Koval

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