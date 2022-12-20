14-летний подросток 10 дней пробыл в плену россиян и рассказал об ужасах пыточной

14-летний Виталий из села Киселевка Херсонской области провел 10 дней в плену российских оккупантов, похитивших подростка вместе с дядей из родного села за то, что нашли в телефоне переписку с ВСУ.

Оккупанты нашли переписку с ВСУ

Виталий с дядей пошли за лекарствами, вышли на трассу, и там остановился автомобиль с оккупантами. Они потребовали телефон и увидели переписку.

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Глаза завязали, мешок накинули, руки завязали затяжками. Привезли нас в подвал какой-нибудь. Нас там 13 человек было,

– вспомнил 14-летний парень.

Ужасы, которые происходили в застенке

Подростка 10 дней удерживали вместе с другими пленными в российской пыточной в подвале Апелляционного суда Херсона.

Там играют в "русскую рулетку", током бьют, вешают на решетку. Когда у человека инфаркт и он висит на решетке, его просто снимают и забрасывают в камеру. Захочешь – выживешь, не захочешь – не выживешь. Меня выводили в коридорчик и там били уже,

– рассказал Виталий.

Он добавил, что оккупанты также избивали его током и допрашивали об оружии и телефонной переписке.

Родители искали сына, несмотря на угрозы

Родители Виталия искали сына по области и Херсону. Сразу после исчезновения парня его отец ездил на российский блокпост, и там оккупанты ему заявили, что задержанные вроде бы сдавали их позиции.

Тогда мужчина обратился к командиру подразделения, которое базировалось в деревне. Тот устроил допрос, заявив, что от ответов "зависит судьба парня" и проверил телефон.

Семья пережила ужасные дни, не зная о судьбе своего сына. Наконец оккупанты отпустили парня, и его забрали родители.