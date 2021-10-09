5 важных Soft Skills, которые помогут успешно пройти собеседование и получить желаемую работу

Тема поиска любимой работы не устареет никогда. Технологии развиваются очень быстро и полученные нами знания быстро устаревают. Поэтому ценным становится тот работник, который умеет быстро учиться, эффективно приспосабливаться под новые условия и находить нестандартные решения. И, конечно же, успех всего проекта часто зависит от взаимопонимания в команде. Дальше читайте на украинском.

Робота в команді залежить не лише від професійних, а й від особистих якостей та Soft Skills. А їх нараховується дуже багато різновидів.

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У цій статті поговоримо про 5 найголовніших Soft Skills, які можуть допомогти при співбесіді та сподобатись роботодавцю (якщо користуватись ними виважено).

Soft Skills – що це та для чого

Щоб не наливати води, коротко нагадаємо. Soft Skills ("м'які навички") — набір якостей, які повинні бути у співробітника, незалежно від посади, на якій він працює. Тоді як Hard Skills прив'язані до конкретної ролі. Наприклад, володіння мовами програмування для розробника, захист мережевих даних для фахівця з Security, повне розуміння налаштування та запуску реклами у Google Ads / Facebook Ads для performance маркетолога, медичні знання для хірурга, керування вантажним транспортним засобом для далекобійника тощо.

Однак для кожної професії можуть бути потрібні й різні Soft Skills. Про це — далі.

Think "out of the box": Здатність не мислити шаблонами

Це — ваша креативність та винахідливість. Не дарма є сила-силенна прикладів співбесід з фразою "Продай мені цю ручку" (зараз не будемо зважати про те, що це досить нафталіновий та у деяких випадках не найкращий прийом в інтерв'ю). Кожен знаходить свій спосіб "продати ручку". Чи не знаходить, і вибуває з боротьби.

Щирість, справжність та конкретність

Є набір з 5 – 10 якостей, який вказують резюме та озвучують на співбесідах майже усі, тому роботодавці вже не реагують на них (принаймні позитивно). Деякі компанії просять назвати свої недоліки. Це дає їм багато відповідей. Завжди цікаво, якщо хтось не мислить шаблонами та відповідає цікаво на це питання. Особливо, якщо пояснить, чому обрав саме такі, чому вважає їх поганими тощо.

Якось Андрій Чумаченко з Netpeak розповідав, що на співбесіді кандидат назвав негативним моментом те, що він досі живе з мамою. Так, з одного боку це може свідчити про деяку несамостійність. Але ж з іншого — про радикальну чесність. А це — вже плюс. Не кожний здатний розповісти незнайомій людині про таке. Тому ставити таке питання на співбесіді та чути відповіді — дійсно корисно.

Також, повірте, роботодавці швидко можуть визначити соціально бажані відповіді, коли людина відповідає на питання не так, як думає, а так, як від неї чекають. І це може створити вам репутацію нещирої людини. Не намагайтесь сподобатись та виглядати "підлабузником". Це — вірний шлях до програшу.

Мати власну думку (але не бути безпідставно впертим) та вміти переконувати інших

Не бійтеся сперечатися (але не перестарайтесь). Знову звучить страшно, так? Це не про суцільний нонконформізм та сперечання з усіма. Це про розумне висловлювання своєї думки. Недарма ж кажуть, що у суперечці народжується істина. Особливо це помітно у міжнародних компаніях, де на мітингах завжди заведено висловлюватись. А наші співвітчизники, яким десятиліттями навіювали "не ганьбись, краще мовчи". А потім дивуються, що керівництво їх звільняє. Адже для керівників з США або Європи — якщо ти мовчиш, то нічого корисного не зробив.

Тож, висловлюйте свою точку зору. Навіть, якщо боїтесь сказати щось помилкове. До речі, саме так і проходить так званий "брейншторм": записуються та розглядаються усі, навіть божевільні ідеї. І деякі з них можуть принести чудовий результат.

Емпатія / емоційний інтелект

Це вкрай важливо для роботи в команді. Ти повинен вміти знайти підхід до будь-якої людині, відчути її. Легко підійти та познайомитись. Показати чуйність і доброзичливість. Розуміти, коли краще промовчати, а коли підтримати та висловитися. Завжди вміти налаштувати на продуктивну роботу себе та оточуючих (тут ця якість тісно переплітається з лідерством).

Лідерство / Уміння брати на себе відповідальність

Мабуть, найважливіше з цього списку. І саме цю якість найважче проявити на співбесіді. Тут можна згадати якісь ситуації з минулих місць роботи, pet проєктів або ж життєві ситуації, де ініціатива і прийняття рішень було в ваших руках. Але конкретно, без загальних епітетів:

Що сталось, у чому була проблема.

Як ви змогли зарадити.

В чому вимірювалась ваша ініціатива.

Які вимірювані результати ваш відповідальний вчинок приніс команді / компанії / спільноті / оточенню.

Досі багато людей думають, що лідерство важливо лише для керівників. Або це та маячня, яку продають на свої курсах супер гуру "коучингу". Але у цьому шаленому світі кожен має вміти взяти ініціативу, очолити якийсь процес. Бути сам собі босом. Наприклад, у багатьох стартапах (як і у нас в команді) діє проста організаційна холократична структура, без зайвих проміжних рівнів. Кожен сам несе відповідальність за свої результати, і можна сказати, є керівником свого певного напрямку. Проте за необхідності може легко підхопити абсолютно нову ідею і повести до її виконання свою команду.

Як оцінюють Soft Skills на інтерв'ю та як бути до цього готовими

Рекрутер буде ставити відкриті питання, попросити вас розповісти про якусь реальну ситуацію і як ви її розв'язували (як у пункті про лідерство). Або ж навпаки — спроєктувати, що б ви робили у певній уявній ситуації. Останнє навіть корисніше — воно одразу покаже і швидкість реакції, і креативність, і винахідливість, і ще багато інших ваших якостей.

Замість висновків

Розвивайте свої Soft Skills, беріть участь в інтерв'ю хоча б для загального розвитку. І за можливості — тренуйтесь перед інтерв'ю (це буде наче репетиція концерту). Знаходьте компанії, де той самий match відбувся на 100%.