6-летняя Маринка, которая пострадала от вражеской ракеты, сделала первые шаги на протезе

Девочка из Херсонской области, в дом которой прилетела ракета окупантов, сейчас учится пользоваться протезом. Детская больница "Охматдет" поделилась щемящимися снимками первых шагов девочки.

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" занимается реабилитацией детей, пострадавших от войны россии против Украины. В этот раз они рассказали историю 6-летней Маринки с Херсонщины, которая получила тяжелые травмы ног от российской ракеты.

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Что произошло с Маринкой

Маринка родом из Херсона. В мае, когда вражеская ракета попала в дом девочки, она получила сильные травмы ног.

Это произошло в начале мая. Тогда девочке было еще пять лет.

Маринке ампутировали ногу выше колена в одной из Криворожских больниц. Это был вынужденный шаг, чтобы ребенок остался жив.

Когда Маринка попала в "Охматдет" ей пришлось заново учиться ходить. В тот момент она могла только лежать или сидеть на кровати. Сам перемещаться ребенок не мог.

Основные задачи, которые поставили перед собой врачи перед протезированием:

подготовить ножку к протезированию;

укрепить все мышцы тела;

научить ребенка держать баланс на одной ноге;

научить свободно передвигаться.

Перед протезированием ребенка необходимо, чтобы все его тело было готово к этому. Нам необходимо было укрепить мышечный корсет, правильно сформировать культю с помощью бандажей. Каждый день мы увеличивали нагрузку и время занятий. Ребенок, постоянно лежавший, теперь свободно держит координацию, передвигается по палате, прыгает, самостоятельно может сесть в коляску,

– рассказывает реабилитолог НДСЛ "Охматдет" Назар Борознюк.

Процесс реабилитации: Маринка учится пользоваться протезом / фото НДСЛ "Охматдет"

Огромная работа по реабилитации девочки и ее семьи длится месяцами. Кроме реабилитологов, с семьей тоже постоянно работает психолог.

Маринке нравится заниматься арттерапией. Девочка рисует, лепит и вырезает – творит красоту, что помогает снизить уровень тревожности.

На занятиях с Мариной мы систематически используем метод когнитивно-поведенческой терапии для формирования положительных установок на будущую реабилитацию, формирование мечтаний и планов. С семьей постоянно проводится семейная терапия, как основа будущего выздоровления Марины,

– отметила психолог Маринки Татьяна Пидкова.

Трудности реабилитации

Процесс реабилитации и приспособления к новой жизни непрост. Главная сложность состоит в том, что девочка постоянно растет и ей необходимо менять протез ежегодно.

Протез для Маринки делали в Киеве. Врач Александр Стеценко рассказал, что детское протезирование в разы сложнее взрослого и требует постоянного контроля и более внимательного подхода к пациенту.

Сейчас перед врачами "Охматдета" стоит новая задача – помочь Маринке перестать бояться протеза и научить им пользоваться.

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Протез по имени Кеша

Свой первый "учебный" протез Маринка назвала "Кеша". Уже больше двух недель реабилитологи и психолог помогают девочке привыкнуть к нему.

6-летняя Маринка показывает немалые успехи. За это время она научилась:

самостоятельно ходить на протезе с помощью костылей;

подниматься по ступенькам;

главное – преодолела страх к протезу, ведь поначалу она боялась даже одеть его.

К сожалению, дом семьи практически полностью разрушен. В него попали пять российских снарядов, поэтому перед семьей стоит еще много испытаний на пути к спокойной жизни. Верим, что у Маринки и ее семьи все будет хорошо, ведь они настоящие бойцы, которые каждый день доказывают, что украинский народ не сломать.

Преступления агрессора против детей

По данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 8 сентября, из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли 383 ребенка. 742 детей ранены. Отметим, что статистика приводится без учета мест, где проводятся активные боевые действия.

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