В Афганистане во время перестрелки погибли 17 человек: среди них много детей
25 октября 2021 , 17:25Читати новину українською
Источник:Ettela'at-e Rooz
В афганском городе Герат случилась перестрелка между боевиками "Талибана" и неизвестными вооруженными людьми. Вследствие нее погибли по меньшей мере 17 человек, среди которых было 7 детей.
Перестрелка продолжалась 2 часа
В полиции рассказали, что стрельба произошла в районе Тент-Бридж Герата. Сопротивление талибам оказывали четыре человека, которых впоследствии убили.
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Перестрелка продолжалась более 2 часов. Во время нее использовали легкое и тяжелое вооружение. Среди противников талибов были сторонники "Исламского государства".
Жертвы стрельбы
- 7 детей,
- 3 женщины,
- 7 мужчин.
Накануне в Афганистане прогремели взрывы
- 20 октября в столичном районе Дехмазанг, напротив штаба пограничной полиции, прогремел взрыв. Вследствие него погибли 2 талибов. По данным СМИ, неизвестный бросил гранату в автомобиль.
- Перед тем, произошел похожий инцидент. У ворот мечети Идгах прогремел взрыв во время похоронной церемонии. Люди в тот момент прощались с матерью представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида. В результате трагедии погибли по меньшей мере 2 человека, а еще 4 – пострадали. После взрыва в мечети началась стрельба.
- Еще 3 взрыва прогремели в мечети города Кандагар. Тогда погибли по меньшей мере 62 человека, еще около 70 – пострадали.