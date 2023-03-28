Не кричит – еще не значит, что хочет: каким должно быть активное согласие на секс

Что такое согласие? Прочла комментарии под первой новостью об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье. Оказывается, "не все так однозначно".

Мол, все неоднозначно, потому что школьница:

курила и выкладывала фотографии с этим в инстаграме;

материлась и есть свидетели;

сама пошла;

тоже пересылала видео с изнасилованием;

ее мама уехала на заработки и оставила детей на бабушку.

На самом деле все очень однозначно, если мы двигаемся в цивилизацию и даже ратифицировали Стамбульскую конвенцию.

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Американцы используют концепцию FRIES, чтобы объяснить своей молодежи, что такое согласие. Полезная вещь.

Что такое активное согласие

Freely given – согласие есть добровольным. Не под давлением, не из-за угроз или шантажа. Если человек без сознания под влиянием алкоголя или веществ, это не согласие на секс. Даже если до этого этот человек сам напился.

Reversible – согласие отзывное. Вчера говорила/говорил "да", а сегодня – не факт. Пришла на свидание и передумала – значит, согласия нет. Даже если вы в этот момент уже раздеты в постели. Вышла замуж/женился и не хочет – нет согласия.

Informed – согласие является информированным. Если идем пить чай, смотреть кино или играть в карты, то согласие было на это. На продолжение следует получить согласие, если есть желание продолжить.

Enthusiastic – согласие является активным. Если партнер(ка) испуганно кивает, стоит как камень и не проявляет энтузиазма – это не согласие. Если один зажал голову девушки между коленями, пока другой ее насилует, а третий это снимает, это вообще не похоже на активное согласие.

Даже если она не кричит и не сопротивляется. Нужно "активное согласие", чтобы понять, что согласие есть, а не "активное несогласие", чтобы определить, что согласия нет.

Specific – согласие четкое. Если договорились о защищенном сексе, то он должен быть защищен. Если договорились об одном (например, обниматься и целоваться в постели), а о другом (например, сексе с проникновением) – нет, то согласие есть только на то, о чем договорились.

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Курит ли она, или матерится, как одевается, как учится и кто ее родители – для определения, было ли согласие, не имеет значения вообще.

Вам вполне может не понравиться, если вы рассчитывали на секс и вроде бы до того шло, но случился облом. Только ответ на эту нормальную человеческую эмоцию не брать силой, а искать другого партнера, который согласится быть с вами так, как вам нравится.