Не кричит – еще не значит, что хочет: каким должно быть активное согласие на секс
Источник:Елена Осмоловская
Что такое согласие? Прочла комментарии под первой новостью об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье. Оказывается, "не все так однозначно".
Мол, все неоднозначно, потому что школьница:
- курила и выкладывала фотографии с этим в инстаграме;
- материлась и есть свидетели;
- сама пошла;
- тоже пересылала видео с изнасилованием;
- ее мама уехала на заработки и оставила детей на бабушку.
На самом деле все очень однозначно, если мы двигаемся в цивилизацию и даже ратифицировали Стамбульскую конвенцию.
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Американцы используют концепцию FRIES, чтобы объяснить своей молодежи, что такое согласие. Полезная вещь.
Что такое активное согласие
Freely given – согласие есть добровольным. Не под давлением, не из-за угроз или шантажа. Если человек без сознания под влиянием алкоголя или веществ, это не согласие на секс. Даже если до этого этот человек сам напился.
Reversible – согласие отзывное. Вчера говорила/говорил "да", а сегодня – не факт. Пришла на свидание и передумала – значит, согласия нет. Даже если вы в этот момент уже раздеты в постели. Вышла замуж/женился и не хочет – нет согласия.
Informed – согласие является информированным. Если идем пить чай, смотреть кино или играть в карты, то согласие было на это. На продолжение следует получить согласие, если есть желание продолжить.
Enthusiastic – согласие является активным. Если партнер(ка) испуганно кивает, стоит как камень и не проявляет энтузиазма – это не согласие. Если один зажал голову девушки между коленями, пока другой ее насилует, а третий это снимает, это вообще не похоже на активное согласие.Даже если она не кричит и не сопротивляется. Нужно "активное согласие", чтобы понять, что согласие есть, а не "активное несогласие", чтобы определить, что согласия нет.
Specific – согласие четкое. Если договорились о защищенном сексе, то он должен быть защищен. Если договорились об одном (например, обниматься и целоваться в постели), а о другом (например, сексе с проникновением) – нет, то согласие есть только на то, о чем договорились.
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Курит ли она, или матерится, как одевается, как учится и кто ее родители – для определения, было ли согласие, не имеет значения вообще.
Вам вполне может не понравиться, если вы рассчитывали на секс и вроде бы до того шло, но случился облом. Только ответ на эту нормальную человеческую эмоцию не брать силой, а искать другого партнера, который согласится быть с вами так, как вам нравится.