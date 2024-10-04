"Его разорвали на части": WP узнало, как россияне замучили пленного "азовца" Ищенко

"Азовец" Александр Ищенко попал в плен в 2022 году во время обороны Мариуполя. Летом этого года стало известно, что мужчина умер в российской колонии по неизвестным причинам.

Таинственная смерть Ищенко в российском плену вызвала большое беспокойство у украинских семей, которые практически не имеют контакта со своими близкими в российских тюрьмах. По данным Минобороны, более 177 украинских военных погибли в плену.

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Как мог погибнуть защитник Александр Ищенко

На днях останки Александра Ищенко перевезли из российской колонии в Украину. Как рассказала жена защитника Елена, правоохранители уговаривали семью не смотреть на то, что осталось от тела. Как оказалось, российские медики не зашивали его после вскрытия. Тело военного разлагалось.

Его разорвали на части. Россияне сделали все, чтобы мы не смогли его опознать и не узнали настоящую причину,

– рассказала жена.

The Washington Post ознакомился с российскими и украинскими отчетами о вскрытии. В российском документе сказано, что причину смерти установить не удалось "из-за гнилостных изменений в органах и тканях трупа". Однако в первичной украинской экспертизе говорится о "шоке, многочисленных переломах ребер, закрытой тупой травме грудной клетки, повреждениях в результате контакта с тупым предметом, умысел неизвестен". Украинский судмедэксперт утверждает, что перед смертью Ищенко сломали ребра тупым предметом.

Семья сообщила, что они все еще ждут окончательного отчета, и что причина смерти остается непонятной.

В Минобороны России не ответили на запросы о гибели Ищенко и информацию о том, что его жестоко избили в тюрьме.

Напомним, что летом 2023 года Александр Ищенко был среди более 20 "азовцев", которых публично судили в Ростове.