Устимчик боролся как лев: нардеп Мовчан сообщил о смерти 9-месячного сына

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан сообщил о том, что его 9-месячный сын Устим умер. У мальчика был врожденный порок сердца и последние 4 месяца своей жизни малыш провел в больнице.

Алексей Мовчан рассказал, что последние 9 месяцев малыш боролся за жизнь. Он выдержал две сложные операции.

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Устимчик имел врожденный порок сердца

Мовчан сказал, что такие дети, как Устим, живут в долг, ведь стартуют в жизнь с "отрицательным балансом", а не нулем, как большинство людей. Каждый день такие детишки "выплачивают свой долг постоянными страданиями, иногда болями, ограничением развития и риском умереть".

Нардеп сказал, что сейчас понимает, как бессмысленны все другие проблемы, когда твой ребенок нездоров.

В течение 9 месяцев мы танцевали со смертью, играя с ней в прятки, оттягивая страшный момент благодаря профессионализму кардиохирургов и команд реанимаций, принятых нами сложных решений и благодаря умению Устима взлетать где-то на небеса и вернуться назад, чтобы снова улыбнуться тем, кто здесь, на земле, пытается его спасти,

– сказал он.

За 9 месяцев своей жизни Устим пережил две операции на сердце и несколько его остановок. Он проходил все испытания, "как храбрый лев, сражающийся с гиенами". Он пересиливал сложные операции, их последствия и осложнения, при этом до последнего момента держал на лице щедрую беззубую улыбку счастливого ребенка, которому просто хотелось жить.

Молчан сказал, что те 5 месяцев, которые Устим успел провести в относительно хорошем самочувствии, были наполнены безумной любовью, улыбкой и счастьем.

Поистине, это были самые счастливые 5 месяцев за мою жизнь. За свою короткую жизнь Устимчик научил нас по-настоящему любить. Эта любовь зародилась гораздо раньше, чем он родился, росла с невероятной скоростью после его рождения, и продолжает расти сейчас, после его смерти. Он научил ценить жизнь, родных, любить все, что имеешь, безусловно, любить и ценить каждый день, даже если он не задался,

– написал Алексей Мовчан.

Алексей Мовчан также призывает родителей ценить своих детей, ведь они "даже не представляют, как богаты". Он также подчеркнул, что нет ничего дороже жизни и здоровья родных людей.

Делайте своих детей счастливыми ежесекундно. Ибо каждое мгновение бесценно, и это неземное счастье иметь рядом того, кто любит тебя безумно безусловно. Так искренне умеют только дети. Поэтому даже если ваши малыши иногда вас огорчают, помните, что они просто дети и сделайте все, чтобы они были счастливы. Ибо вы даже не представляете, как вы богаты, когда у вас есть эта возможность,

– резюмировал он.

Политик поблагодарил сына, который сделал их семью сильнее, а жену за ее мужество и выносливость: "Ее вера и любовь – неисчерпаемый источник, который давал мне силы бороться", – сказал он.

Он также объяснил, почему о смерти сына сообщил в соцсетях:

Чувствую, что это нужно мне как декларация ужасного события в жизни. Ибо каждый раз, когда надо говорить людям, что у меня умер ребенок, эти люди попадают в неудобное положение, потому что они ничем помочь не могут, а каждое новое упоминание о потере причиняет мне невыразимую боль,

– сказал Мовчан.

Поэтому он решил, что лучше всех предупредить, чтобы избежать подобных ситуаций.