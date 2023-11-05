В Одесской области пьяный водитель сбил школьницу: через три дня девочка умерла

В городе Измаил в Одесской области 30 октября водитель автомобиля сбил 9-летнюю Алису Грек. Инцидент произошел, когда девочка переходила дорогу.

После аварии Алису в тяжелом состоянии сразу направили в больницу. В конце концов мать девочки рассказала, что спасти ребенка не удалось.

Смотрите также Нардеп насмерть сбил девушку: в сети появилось видео с места аварии

9-летнюю девочку сбил водитель

После того как произошла авария 9-летняя Алиса была без сознания. Сначала врачи оказывали ему помощь на месте, а затем отвезли в больницу.

В Измаиле знакомые ребенка и просто неравнодушные жители города даже организовали сбор на лечение Алисы и транспортировку его в Одесскую больницу. Однако в конце концов ее мама Алла должна была остановить сбор.

К сожалению, Алиса нетранспортабельна, находится на стадии кома 3. Нет необходимости собирать средства в Одессу. Молимся за мою кроху,

– сказала женщина.

В то же время, 2 октября уже стало известно, что девочка умерла. Об этом мама Алисы сообщила в социальных сетях.

Алису Грек сбил водитель в Одесской области / Фото из инстаграма Аллы Грек

Гибель девочки не первая трагедия для семьи

Недавняя трагедия с участием девочки не первая, поразившая ее семью. В прошлом году ее мать пережила ужасный случай, выпав с четвертого этажа. Чудом она выжила, но осталась с тяжелыми травмами, которые пришлось несколько месяцев лечить.

На выздоровление женщины были собраны средства на ее лечение, включавшее многочисленные операции, осложненные непредвиденными обстоятельствами. Со всем тем в феврале 2023 года появился проблеск надежды, когда мать Алла поделилась фотографией в своем инстаграме, на которой зафиксировала ее первую прогулку на свежем воздухе под окнами больницы. Сидя на скамейке, Алла выражала свою радость, отмечая, что ее мечты наконец-то сбылись, и она может ходить почти по-прежнему.

У Алисы остались родители и старший брат, который сейчас школьник. Известная своим активным и энергичным характером, Алиса занималась гимнастикой, танцами и излучала яркую жизнерадостность, затрагивающую жизнь всех, кто знал девочку.

Водитель был в очень нетрезвом состоянии

В полиции Одесской области рассказали, что, по предварительным данным, девочка переходила дорогу в неустановленном месте. В то же время правоохранители отметили, что уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в несколько раз. Это удалось установить с помощью драгера.



Уровень алкоголя в крови у водителя превышал нормальные показатели / Фото полиции Одесской области

В конце концов, полицейские открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения. После смерти девочки водителю, когда его вину докажут в суде, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и изъятия прав на такой же срок.



Полиция проводит досудебное расследование в отношении сбившего девочку водителя / Фото полиции Одесской области

Сейчас водителя задержали, ему должны выбрать меру пресечения. Досудебное расследование по этому делу продолжается.