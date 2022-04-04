В американском Сакраменто неизвестные расстреляли прохожих: 6 жертв и более 10 раненых
Источник:Reuters
В американском Сакраменто произошла масштабная стрельба. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 12 – получили ранения.
ЧП произошло 3 апреля неподалеку от спортивного комплекса Golden 1 Center, где проходят игры баскетбольной команды Sacramento Kings.
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Начальник полиции города Кэти Лестер не предоставила никакой информации о подозреваемых или мотивах стрельбы. По ее словам, жертвами стали 3 мужчины и 3 женщины.
Мы знаем, что незадолго до стрельбы произошла большая драка, и мы подтвердили, что стрелков было несколько,
– сказала правоохранительница.
Кроме этого, сообщается, что на месте происшествия нашли по меньшей мере одно огнестрельное оружие, а также 12 пострадавших с травмами разной степени тяжести.
Полиция оцепила несколько кварталов Сакраменто и обозначила пластиковыми конусами доказательства.