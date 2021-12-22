В Англии женщина нашла в морозильной камере пакет с мёртвым ребенком
Источник:Daily Mirror
В Британии женщина обнаружила в своей морозильной камере ужасную находку – мертвого ребенка. Она сразу же позвонила по телефону своему мужу, а тот вызвал полицейских и медиков.
Жуткая ситуация произошла в семье Кэрол Херст и Дарнелла Джексона.
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Сам Дарнелл рассказал, что мертвого ребенка нашла его жена. Он примчался домой и был в шоке, увидев находку.
Я буквально схватил пакет и сразу же понял, что там – мертвый ребенок. Поскольку у нас с Кэрол недавно родилась дочь, я точно знал, как выглядят новорожденные,
– отметил мужчина.
На место прибыла полиция и парамедики, которые констатировали смерть ребенка.
Ребенок был обморожен
Мужчина рассказал, что ребенок был в положении плода.
Видно было, что кожа замерзла, на ногах был большой мороз. Я был шокирован и безмолвен. Я работаю в местном супермаркете Herons напротив нашего дома, и я сразу узнал сумку. Тогда я ушел, потому что не мог оставаться дома, и я закурил в саду, чтобы успокоить нервы,
– вспомнил он.
Полиция уже задержала двух женщин в возрасте 17 и 45 лет, причастных к инциденту. Их содержат под стражей. Детали самого преступления пока не известны.
Подобный случай в Украине
- В Ровненской области ранее правоохранители обнаружили мертвого младенца. Подозревают, что его убила 34-летняя мать сразу после рождения.
- Сама же роженица утверждает, что ребенок родился уже мертвым. Сразу после родов у нее началось кровотечение, потому женщина обратилась в больницу.
- В медучреждении она уверяла, что прервала нежелательную беременность самостоятельно. Уже позже призналась полиции, что родила и спрятала ребенка в морозильнике.