В Англии женщина нашла в морозильной камере пакет с мёртвым ребенком

В Британии женщина обнаружила в своей морозильной камере ужасную находку – мертвого ребенка. Она сразу же позвонила по телефону своему мужу, а тот вызвал полицейских и медиков.

Жуткая ситуация произошла в семье Кэрол Херст и Дарнелла Джексона.

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Сам Дарнелл рассказал, что мертвого ребенка нашла его жена. Он примчался домой и был в шоке, увидев находку.

Я буквально схватил пакет и сразу же понял, что там – мертвый ребенок. Поскольку у нас с Кэрол недавно родилась дочь, я точно знал, как выглядят новорожденные,

– отметил мужчина.

На место прибыла полиция и парамедики, которые констатировали смерть ребенка.

Ребенок был обморожен

Мужчина рассказал, что ребенок был в положении плода.

Видно было, что кожа замерзла, на ногах был большой мороз. Я был шокирован и безмолвен. Я работаю в местном супермаркете Herons напротив нашего дома, и я сразу узнал сумку. Тогда я ушел, потому что не мог оставаться дома, и я закурил в саду, чтобы успокоить нервы,

– вспомнил он.

Полиция уже задержала двух женщин в возрасте 17 и 45 лет, причастных к инциденту. Их содержат под стражей. Детали самого преступления пока не известны.

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