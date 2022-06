Атаки российских войск ограничиваются узкими фронтами, – ISW

На некоторых участках фронта русским оккупантам удается добиться незначительного успеха. Связан он с тем, что туда захватчики перебросают значительное количество живой силы, превосходящей по численности украинских защитников.

Аналитики из американского Института изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW) отметили, что российские атаки остаются в основном привязанными к дороге и ограниченными узкими фронтами.

Главная цель у россиян сейчас – захват Северодонецка (с последующим штурмом Лисичанска), а также Славянская. Именно на это и брошены все усилия кафиров. Ведь это "карман" на оси от Изюма в Харьковской области до Бахмута в Донецкой области. Российские захватчики пытаются там оцепить украинские силы.

Российские войска продолжают готовиться к наступательным действиям с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана в сторону Славянска. По данным Генштаба ВСУ, 10 июня им удалось добиться незначительного успеха.

Это может быть связано с тем, что сейчас в направлении Харьковской области действуют 30 российских батальонно-тактических групп (БТГ), что на 10 больше, чем сообщалось 3 июня. Однако эти БТГ, вероятно, понесли значительные боевые потери и могут состоять из остатков других подразделений.

Данные о дополнительных 10 БТГ, действующих на этой оси, вероятно, свидетельствуют о том, что Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, развернул некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские силы действительно увеличили свою боевую мощь на 50%.

При этом аналитики отмечают возможные проблемы, которые предстанут перед российским военным руководством из-за такого роста количества военных. Поскольку атаки остаются в основном привязанными к дороге и ограниченными узкими фронтами, и российским войскам, вероятно, будет трудно использовать любой новый вес численности.

Бои за Северодонецк

Российские войска продолжили наземный штурм в Северодонецке, но на 10 июня еще не установили полный контроль над городом. Украинские войска контролируют завод "Азот" и трассу Лисичанск – Бахмут. А оккупанты обстреливают эту дорогу, а также Лисичанск, Устиновку, Тошковку и Золотое, чтобы поддержать свою захватническую операцию в Северодонецке и помешать украинским поставкам.

