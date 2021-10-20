В бюджете – увеличение зарплаты медикам: почувствует ли отрасль поддержку государства

Смету на 2022 год в правительстве нарекли "бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее". В "Слуге народа" заверили, что документ вполне реалистичен. В то же время существенную поддержку должна почувствовать медицина.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что речь идет о так называемом постковидном бюджете – Украина преодолевает последствия пандемии и дополнительно тратит деньги на медицинскую отрасль. По ее словам, сумма, которую предусмотрели на медицину – рекордная.

Обратите внимание В "Слуге народа" объяснили, куда Украина планирует инвестировать в 2022 году

Зарплата медиков должна вырасти

В бюджете прописали увеличение зарплаты для медиков. Так врачи должны получать 22,5 тысячи гривен. Однако даже если медицинские учреждения будут эффективно работать, а это влияет на выплаты, этого достичь сложно.

"Чем больше денег выделяется в Государственном бюджете, тем выше может быть зарплата врача, если эта больница является эффективной. Но даже с тем увеличением, которое предлагает Министерство финансов, 157 миллиардов гривен, не хватит повысить зарплаты всем врачам, как того требовал президент до 2022 года", – сказала народный депутат Ольга Стефанишина.

Прожиточный минимум вырастет

Депутаты и эксперты нарекли, что социальный сектор занижен. Например, на субсидии заложили на 10 миллиардов гривен меньше, чем в 2021 году.

Читайте также Рекордные 86 триллионов гривен: нардепы подали предложения в госбюджет-2022

Хотя инфляция вырастет на 7%, пенсия поднимется лишь на 160 гривен. Прожиточный минимум – на 200 гривен, на столько же вырастет и минимальная зарплата. Мол, существенные изменения приняли в 2020 году.

В 2022 году мы несколько сместили акценты и осуществляем умеренное повышение минимальной заработной платы исходя из инфляции. В 2022 году с 4 700 – выросла до 6 000 (гривен – 24 канал) на декабрь 2022 года,

– сказал нардеп Даниил Гетманцев.

В то же время стипендии должны вырасти на 30%, местные дороги на 28%, а СНБО, который помогает воплощать президентские инициативы, аж на 21%.

Какие отрасли почувствуют существенную поддержку государства: смотрите видео

Проект может существенно измениться

В то же время малые и средние предприятия больше всего почувствуют бремя от бюджета. От их налогов должно поступить на 166 миллиардов больше.

Но не нужно забывать, что ко второму чтению проект может существенно измениться. Ведь именно в этот период депутаты, как показывают парламентские традиции, пытаются пролоббировать свои "хотелки" и ущипнуть как можно больший кусок от государственных финансов.