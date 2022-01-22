Более 15 миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID: сколько сделали бустеров
Источник:Минздрав
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании всего провели 29 790 690 прививок.
Суточная статистика прививок
В целом за сутки 21 января в Украине 91 310 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 людей.
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Зато вторую дозу – 32 863 человека. Тогда как дополнительной дозой прививали 748 человек, а бустерную дозу получил 25 851 человек.
Общая картина вакцинаций
С начала вакцинальной кампании привили 15 141 199 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 141 197;
- две дозы – 14 443 593 человека;
- получили дополнительную дозу – 12 689 украинцев;
- бустерную – 193 211 человек.
Всего провели 29 790 690 прививок.
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Какие вакцины использовали
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,
- Coronavac – 4 880 741,
- AstraZeneca – 1 632 066,
- Moderna – 1 504 701,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала