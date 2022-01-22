Более 15 миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID: сколько сделали бустеров

22 января 2022 , 09:11
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Источник:

Минздрав

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании всего провели 29 790 690 прививок.

Суточная статистика прививок

​​В целом за сутки 21 января в Украине 91 310 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 31 848 людей.

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Зато вторую дозу – 32 863 человека. Тогда как дополнительной дозой прививали 748 человек, а бустерную дозу получил 25 851 человек.

Общая картина вакцинаций

С начала вакцинальной кампании привили 15 141 199 человек, из них:

  • получили первую дозу – 15 141 197;
  • две дозы – 14 443 593 человека;
  • получили дополнительную дозу – 12 689 украинцев;
  • бустерную – 193 211 человек.

Всего провели 29 790 690 прививок.

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Какие вакцины использовали

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 615 824,
  • Coronavac – 4 880 741,
  • AstraZeneca – 1 632 066,
  • Moderna – 1 504 701,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


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Автор: Аліна Оліховська