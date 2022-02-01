В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом
Источник:Минздрав
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 30 768 человек, в том числе 4 056 детей и 337 медработников.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 2 069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 192 пациента. Зато выздоровели – 8 835 человек.
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Суточный прирост инфицированных по всей Украине:
- Киев – 2363;
- Винницкая область – 1654;
- Волынская область – 628;
- Днепропетровская область – 1418;
- Донецкая область – 1167;
- Житомирская область – 533;
- Закарпатская область – 787;
- Запорожская область – 835;
- Ивано-Франковская область – 907;
- Киевская область – 1174;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 3411;
- Николаевская область – 802;
- Одесская область – 2471;
- Полтавская область – 995;
- Ровненская область – 1441;
- Сумская область – 1308;
- Тернопольская область – 1441;
- Харьковская область – 1977;
- Херсонская область – 441;
- Хмельницкая область – 1070;
- Черкасская область – 1029;
- Черновицкая область – 1010;
- Черниговская область – 892.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования населения
За минувшие сутки в Украине провели 130 660 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 67 886, методом ИФА – 6 074 и 56 700 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Общая статистика распространения пандемии
Всего в Украине зарегистрировали 4 095 263 случая заболевания. По состоянию на 1 февраля выздоровело – 3 631 580 человек. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 100 395 человек.
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