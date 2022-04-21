В Бородянке нашли еще 2 могилы с замученными украинцами: самой молодой жертве было всего 15 лет

Российские оккупанты совершали настоящие зверства в Киевской области. Они пытали, изнасиловали и убивали мирных жителей, среди которых были и дети. В Бородянке 20 апреля обнаружили еще 2 могилы с жертвами захватчиков.

В могилах обнаружили 9 тел, среди которых была 15-летняя девочка-подросток. Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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В Бородянке нашли еще 2 братские могилы

На территории поселка Бородянка 20 апреля обнаружили 2 места захоронения мирных жителей, убитых российскими оккупантами. В одной могиле лежали тела двух 35-летних товарищей, а рядом – 15-летней девушки.

Во второй могиле правоохранители обнаружили тела 6 человек – 4 мужчин и 2 женщин. Личности 4 погибших удалось идентифицировать. Ими оказались местные жители. Имена еще двух убитых устанавливают.

Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы.

– заявил Небитов.

Тела всех погибших отвезли для последующих экспертиз в морги Киевщины. Впоследствии их передадут родственникам для погребения. Киевские правоохранители продолжают расследовать ужасающие преступления захватчиков.

В Бородянке снова нашли братские могилы / Фото полиции Киевской области

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