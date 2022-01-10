Бразилец хотел ввезти в Украину килограмм кокаина в желудке: дело направили в суд
Источник:фейсбук Госпогранслужбы
Дело бразильца, пытавшегося ввезти в Украину почти килограмм кокаина, направили в суд. Иностранец был задержан в июле 2021 года.
В желудке мужчина пытался перевезти 90 капсул с кокаином. После компьютерной томографии их изъяли из кишечника медикаментозным путем.
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Обвинения в отношении перевозчика кокаина в желудке направлены в суд. В июле 2021 года в Борисполе задержали бразильца, который в желудке ввез в Украину почти 1 килограмм кокаина,
– говорится в сообщении.
Мужчина находится в СИЗО. Обвинительный акт в суд направили прокуроры Черкасской областной прокуратуры. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до двенадцати лет лишения с конфискацией имущества.
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- Полиция Львовщины сообщила о задержании 25-летнего жителя Николаева. Мужчина продавал наркотики и психотропы.
- В доме горе-торговца нашли наркотиков почти на 2 миллиона гривен.
- Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сообщение Госпогранслужбы:
Обвинения в отношении перевозчика кокаина в желудке направлены в суд
В июле 2021 года в Борисполе задержан бразильец, который в желудке ввез в Украину почти 1 килограмм кокаина. Мужчина проглотил 90 капсул, которые извлекали из кишечника медикаментозным путем после компьютерной томографии.
В настоящее время иностранец находится в следственном изоляторе. Прокуроры Черкасской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.