В Буче россияне систематически насиловали 25 женщин: истории зверств оккупантов

Британское издание BBC пообщалось с жителями Киевщины, которых изнасиловали российские военные. Женщины рассказали журналистам о том, какие ужасы пережили.

Мужа убили, а женщину насиловали

50-летняя Анна рассказала, что оккупанты ворвались в ее дом 7 марта. Заметим, имя женщины изменили из соображений безопасности.

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Под дулом оружия россиянин отвел меня в дом неподалеку. Он велел мне раздеться, иначе застрелит. Он постоянно угрожал меня убить, если я не сделаю, как он сказал. Потом начал насиловать,

– рассказала Анна.

Напал на женщину молодой худощавый чеченец. Впоследствии в дом зашли еще 4 российских солдата и вывели насильника. Только так женщина смогла спастись.

В то же время мужа Анны, который бежал за чеченцем, чтобы помочь жене, пристрелили в живот. Анна нашла его всего в крови. Раненого так и не смогли отправить в больницу, поэтому он умер за 2 дня.

Жена вместе с соседями похоронила любимого на заднем дворе своего дома. Когда она рассказывала журналистам эту историю, она не переставала плакать. Сейчас женщина получает психологическую помощь после пережитого.

Анна похоронила своего мужа во дворе / Фото BBC

Четверо солдат пробыли в доме Анны несколько дней. Они угрожали ей оружием и требовали отдать вещи мужа.

Когда они ушли, я нашла наркотики и виагру. Они были под кайфом и пьяны. Большинство из них – убийцы, насильники и мародеры. Только некоторые адекватные,

– отметила Анна.

Перед Анной чеченец насиловал еще одну женщину

Соседи рассказали, что насильник Анны несколько дней перед тем издевался над другой женщиной, которой было 40 лет. Насильник забрал свою жертву в другой дом и жестоко издевался над ней. Роскошная комната с золотым изголовьем кровати стала местом преступления. Выжить женщине не удалось – чеченец перерезал ей горло.

Тело женщины на окровавленной кровати обнаружили российские оккупанты. Они похоронили ее в саду и написали на зеркале помадой, где найти место захоронения. Позже полиция провела эксгумацию и передала тело на экспертизу.

Россияне написали на зеркале, где похоронили женщину / Фото BBC

Насиловали несколько дней и угрожали сыну

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал о еще одном деле, которое сейчас расследуют правоохранители. Речь идет о преступлениях, которые россияне совершили в доме, где жили супруги с маленьким сыном. 9 марта оккупанты застрелили мужчину, потому что он хотел защитить своих родных.

После этого двое военных неоднократно насиловали женщину. Они уходили, а потом возвращались. Трижды возвращались, чтобы изнасиловать ее. Угрожали, что если она будет сопротивляться, они навредят маленькому сыну. Чтобы защитить ребенка, женщина не сопротивлялась,

– сообщил Небытов.

После этого оккупанты сожгли дом семьи и убили собак. Матери с сыном удалось спастись и рассказать обо всем полицейским.

Тело убитого мужчины соседи похоронили в саду.

Оккупанты сожгли дом семьи над которой издевались / Фото BBC

Насиловали и говорили, что это для того, чтобы женщины больше не рожали украинцев

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в одном из подвалов Бучи россияне систематически насиловали 25 женщин в возрасте от 14 до 24 лет. 9 из них забеременели от этих подонков.

Российские солдаты сказали им, что изнасилуют их до такой степени, что они не захотят сексуального контакта ни с одним мужчиной, чтобы не дать им родить украинских детей,

– подчеркнула Денисова.

25-летняя женщина рассказала, как ее 16-летнюю сестру изнасиловали прямо посреди улицы. В это время оккупант кричал, что сделает такое с "каждой нацистской проституткой".

Пока оценить все масштабы преступлений российской армии невозможно. Ведь многие жертвы не готовы рассказывать о том, что с ними сделали рашисты.

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