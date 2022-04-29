На Буковине подростки втихаря вырыли окопы, чтобы наши защитники могли там тренироваться

Подростки на Буковине решили помочь украинским защитникам. Они вырыли окопы, чтобы военные могли там тренироваться.

Случай произошел в одном из сел Новоселиччины. Об этом рассказала редактор газеты "Слово правды" Анна Вакарчук.

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Родители 5 друзей-подростков заметили, что дети в обеденное время вместе начали убегать. Дома их не было до самого вечера, а по возвращении говорили, что играли в футбол. Однако на стадионе их никто не видел.

Впоследствии один из пап заметил, что исчезли несколько листов металлопрофиля и ребятам пришлось объяснять, где они его использовали.

Подростки увели родителей в лесопосадку рядом с одной важной трассой. Оказалось, что ребята 11-13 лет вырыли там окопы и накрыли их профилем. Сверху они все замаскировали травой и кустами.

Мы тоже хотели быть полезны! Это чтобы нашим солдатам помочь, вдруг им понадобится для тренировок. Враг сюда же не пройдет! Но пусть не тратят время еще и на это,

– объясняли ребята.

Оказалось, что делать окопы – посмотрели в интернете. А не рассказывали родителям, потому что боялись наказания. Однако их страхи были бесполезны, теперь они гордость села.

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