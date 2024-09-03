Бывший нардеп готовил убийство журналиста Гордона, – СБУ

СБУ нейтрализовала в Украине агентурную сеть элитного подразделения ФСБ. Ее координировал бывший нардеп от "Партии регионов".

Эта агентурная сеть была сосредоточена в Киеве. Она занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашей страны. Также она готовила ликвидацию некоторых украинских деятелей, в частности Дмитрия Гордона.

Смотрите также Комитет направит письмо в СБУ с просьбой проверить Романа Гладкого по ряду вопросов

Участники сети планировали ликвидацию украинских деятелей

СБУ сообщила, что одной из задач агентурной сети было собирать информацию об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу. В частности агенты пытались получить данные о местах проживания и посещения, график дня и круг общения определенных лиц.

Все это – с целью дальнейшей физической ликвидации этих деятелей. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство был украинский журналист Дмитрий Гордон,

– сообщили в СБУ.



На Гордона готовили заказное убийство / СБУ

Также агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. В частности для срыва логистики Сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях Укрзализныци. По заданию российской спецслужбы они должны были взорвать одну из путей на Киевщине, которую используют ВСУ для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы.

Однако СБУ удалось предотвратить диверсию.

Что известно об этой агентурной сети Она подчинена элитному подразделению ФСБ России – Департамента контрразведывательных операций. Вражеская ячейка состояла из четырех человек, а ее координацией в Украине занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями.



Кроме экс-нардепа-куратора туда входили: исполнитель диверсий,

поставщик взрывных устройств,

агент, которая специализировалась на внешнем наблюдении. В случае успеха экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии по всей территории Украины. Она подчинена элитному подразделению ФСБ России – Департамента контрразведывательных операций. Вражеская ячейка состояла из четырех человек, а ее координацией в Украине занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями.Кроме экс-нардепа-куратора туда входили:В случае успеха экс-нардеп планировал расширить свою сеть и осуществлять диверсии по всей территории Украины.

Всех участников сети задержали

Сотрудники Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию, во время которой задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Во время обысков у задержанных нашли средства связи и электронные устройства с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Всех четырех агентов задержали: фото СБУ и Офис генпрокурора

Сейчас все четверо задержанных находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщили о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: