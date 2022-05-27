В Чечне похищают мужчин, чтобы отправить их добровольцами на войну против Украины

В чеченские правозащитные организации и к блогерам обращаются жители республики, которых принудительно мобилизуют. Мужчин буквально похищают и отправляют, как "добровольцев", на войну против Украины.

Отмечается, что речь идет о десятках таких обращений и сотнях фактически похищенных людей. Обычно принудительно мобилизованные чеченцы рассказывают, что им дают непростой выбор – подписать контракт и ехать убивать украинцев, или отсидеть неопределенный срок в "секретных" тюрьмах, запугивают и угрожают физической расправой над ними и их родными.

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В Чечне мужчин принудительно мобилизуют на войну против Украины

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список из почти 2 500 кадыровцев и так называемых "добровольцев", которые в марте - мае 2022 были отправлены на войну против нашего государства из Чечни.

В чеченской правозащитной организации "Вайфонд" заявили, что к ним поступает все большее обращение от жителей республики, которые пытаются найти способы избежать их отправки на войну . Речь идет о десятках сообщений с просьбами помочь им бежать из России, поскольку они готовятся к принудительной отправке в Украину.

Правозащитники отметили, что подобные сообщения принудительно мобилизованные чеченцы присылают "волнами" – иногда фиксируют сразу несколько, а иногда вообще не поступает ни одного.

Речь идет о десятках людей. Пишут с большим недоверием, анонимно, стараются всячески не идентифицировать себя, "чистят" переписку. Есть люди, которых мы знаем лично. Понимая тупик, они спрашивают, как им уже в Украине перейти на сторону чеченского батальона имени Шейха Мансура (воюющий на стороне Украины – ред. 24 канал),

– рассказали в "Вайфонде".

Похищают даже людей с инвалидностью

Представительница чеченской правозащитной организации рассказала, что принудительная мобилизация в "добровольце" касается даже людей с инвалидностью . Есть среди похищенных и те мужчины, которые никак не связаны с государственными или силовыми структурами.

Им и их семьям угрожают, заставляют подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это происходит против воли. Кроме того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне низкие компенсации – не те, о которых говорит пропаганда. Они этим тоже недовольны,

– добавила работница "Вайфонда".

Кстати, о десятках случаев похищения чеченцев на войну в Украине рассказал также местный оппозиционный блоггер Ислам Белокиев. Он отметил, что по его информации очень малая часть принудительно мобилизованных при этом обращается в правозащитные организации.

"Об этом свидетельствуют, по меньшей мере, рассказы тех, кто решился рассказать о своем похищении, - они рассказывают, что с ними в отделениях содержались и другие люди. Похищенных пытают, унижают и шантажируют . Другим достаточно словесных угроз расправы над ними или их родными", - добавил. чеченский блоггер.

Коррупция на принудительной мобилизации в Чечне

Одной из первых сведений о сотнях похищенных этнических чеченцев опубликовало движение 1ADAT. В организации заявили, что от похищенных требовали подписать документы о том, что они хотят стать "добровольцами" и уехать воевать в Украину, а в случае отказа угрожали уголовным делом .

Представитель движения уточнил, что некоторые начальники районных отделений полиции Чечни требовали деньги в обмен на увольнение. По его словам, от похищенных хотели 450 тысяч рублей. Он также отметил, что Россия проигрывает войну Украине , поэтому Кремлю нужно все больше и больше новых солдат.

По полученной информации, похищено около 240 человек… Поскольку Кадыров называет себя "пехотинцем Путина", то, как и остальные главы регионов, он будет поставлять все больше живого мяса на убой в Украину. Как мобилизовать этих людей, заставить взять в руки оружие – здесь решают местные власти. В ход идет все – обещания "золотых гор", шантаж, угрозы,

– подытожили в 1ADAT.

Добавим, что раньше Кадыров пообещал каждому добровольцу, который поедет воевать против Украины, одноразовую выплату в 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам при этом минимальны – они должны быть просто "здоровыми" мужчинами до 50 лет, могут не иметь опыта срочной службы или боевого прошлого.

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