Черные запорожцы уничтожили 4 БМП и 2 танка врага в Победе под Броварами

Украинские защитники продолжают защищать все направления. Вражескую технику уничтожили под Броварами.

Утро с побед начали бойцы 72‑й отдельной механизированной бригады. Покрошили врага в поселке Победа.

Обратите внимание На юге враг хочет прорваться в Николаев и продолжает наступление на Запорожье и Мариуполь

Черные запорожцы уничтожили 4 БМП и 2 танка врага. Плюс себе в подразделение – одна бронемашина пехоты.

Черные Запорожцы уничтожили БМП и танки врага / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Оккупанты прячутся в селе

Украинские защитники сообщают, что враг засел в селе. Оккупанты прячут свою технику в огородах и среди домов местных, а также грабят магазины.

"Беснуется. Потому что видит свою броню, которая стала металлолом и знает, что его ждет такая же судьба", – говорится в сообщении.

​

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!