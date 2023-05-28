Мобилизация в Украине: что делать, если отправили на передовую без должной подготовки

Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Перед тем, как отправить защитников на фронт, государство должно не только предоставить подготовку, но и снаряжение.

Следовательно, в случае нарушения этого мобилизованные могут обжаловать длительное бездействие или незаконные решения. Об этом подробнее рассказали юристы Василий Кисиль и партнеры.

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Что делать, если права были нарушены

Если мобилизованного мужчину пытаются отправить на передовую без должной подготовки или необходимого обеспечения, он прежде всего должен подать соответствующий рапорт по образцу прямому командиру. При этом командира нужно попросить поставить на второй копии рапорта:

отметку о его получении,

дату,

свои инициалы,

подпись.

Благодаря такой процедуре мобилизованный будет иметь подтверждение принятия рапорта, а также сможет обжаловать длительное бездействие или незаконные решения.

Однако если на это обращение не отреагировали, то вслед можно подать и жалобу на бездействие командира. Сделать это нужно, обратившись на горячую линию Минобороны по номеру O8OO5OO442, а также к вышестоящему командиру или главному органу военного управления.

Обратим внимание, что обратиться на горячую линию Минобороны можно дополнительно и при подаче рапорта.

Однако если и на жалобу не было реакции командования, то за обжалованием бездействия следует обратиться в административный суд.

Что известно о подготовке перед отправкой на фронт

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, после мобилизации мужчины без военного опыта должны пройти обучение в соответствии со своей военной специальностью, офицеры запаса после военных кафедр должны пройти переподготовку для офицеров.

Так, мужчины без опыта военной службы сначала направляются на учебное собрание по общевойсковой подготовке. Такая подготовка проходит в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или воинских частях территориальной обороны.

Проходят подготовку в воинских частях также и те, кто раньше проходил военную службу. Она проходит в воинских частях, в которые они назначены во время мобилизации.

Следует отметить, что по закону не установлены минимальные сроки подготовки. Их порядок и продолжительность утверждают командиры видов и родов войск ВСУ. В то же время максимальн собрание может длиться до 3 месяцев.

На практике это приводит к тому, что военнослужащих отправляют на фронт с минимальной подготовкой или без подготовки вообще,

– отметили в NV.

Так, заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что в условиях войны подготовку мобилизованных могут проводить по сокращенным срокам, то есть от 7 до 15 дней. Однако позже начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что срок подготовки длится не менее одного месяца.

Какое обеспечение должен получить военнослужащий

Кроме военной подготовки мобилизованные перед отправкой на передовую должны получить и определенное обеспечение, выдаваемое по прибытии к месту службы и зачислению в списки воинской части. Речь идет о боевом едином комплекте, в который входят головные уборы, верхняя одежда, белье и обувь.

Также для выполнения задач в районе ведения боевых действий и осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны военнослужащему должны обязательно выдать и средства индивидуальной защиты. Речь идет о:

боевом баллистическом шлеме и чехле для него,

модульном бронежилете и чехле для него,

защитных баллистических очках.

Кроме боевого единого комплекта, военнослужащий на период проведения боевых действий должен получить и боевой специальный комплект. К этому специальному снаряжению относятся:

маска,

балаклава,

маскировочные костюмы,

очки-маска защитные баллистические,

защитные перчатки,

тактические боевые наколенники и налокотники,

специальные наушники,

тактический защитный разгрузочный ремень,

медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак,

боевые сумки-подсумки и боевой рюкзак,

гидросистема для питьевой воды и чехол для нее,

кобура пистолетная универсальная,

нож, фонарик, карабин с муфтой.

При этом для воинских частей, участвующих в боевых действиях, сроки эксплуатации вещевого имущества не устанавливаются. То есть оно используется до полного износа и заменяется новым только в случае негодности.

Саму же непригодность определяет комиссия, которая назначена приказом командира воинской части. Командиры же и отвечают за вещное обеспечение военнослужащих.